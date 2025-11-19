Comité Europeo de las Regiones encarga a Page el dictamen sobre la estrategia de relevo generacional en agricultura

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, liderará el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la estrategia de relevo generacional en la agricultura que ha presentado la Comisión Europea.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, tras la votación favorable por unanimidad a la propuesta presentada por Castilla-La Mancha, que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en la Comisión de Recursos Naturales, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Será la primera vez que Castilla-La Mancha lidere un dictamen del Comité Europeo de las Regiones, lo que demuestra, en palabras de Caballero, la creciente influencia que el Gobierno autonómico está desarrollando ante las instituciones europeas para defender los intereses de la región.

El vicepresidente segundo, acompañado por la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha agradecido "la confianza que han depositado en nuestra región para asumir esta responsabilidad". Desde Bruselas, ha pedido un apoyo "decidido, estable y a largo plazo" para garantizar el futuro del medio rural.

"Para Castilla-La Mancha este apoyo es fundamental, ya que el 90 por ciento de nuestra población vive en zonas rurales o intermedias y el porvenir de nuestras zonas rurales depende, en gran medida, del relevo generacional en el sector agrario". Por este motivo, ha remarcado que para Castilla-La Mancha es esencial aportar "nuestra visión sobre la nueva estrategia presentada por la Comisión Europea".

Tal y como ha explicado Caballero, esta estrategia plantea duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la Unión Europea hasta situarla en el 24 por ciento para 2040 y recomienda que los Estados miembros destinen, al menos, el seis por ciento de su gasto agrícola a facilitar este relevo. "La situación actual muestra la urgencia, porque en Europa solo el dos por ciento de quienes trabajan en la agricultura son jóvenes y la edad media es de 57 años", ha recordado el vicepresidente segundo.

Por otro lado, ha señalado que "acceder a la tierra, además, resulta caro, costoso" y que "hay una tasa de endeudamiento que alcanza el 69 por ciento de la renta anual de las explotaciones". Caballero ha reconocido que se ha avanzado mucho por parte de las regiones para apoyar el relevo generacional, pero ha asegurado que sigue siendo insuficiente.

"Incluso en mi región, donde en los últimos cinco años hemos destinado 225 millones de euros en cinco convocatorias y hemos conseguido 5.385 jóvenes para que se conviertan en agricultores, esto sigue siendo todavía un número insuficiente", ha indicado. Por este motivo, ha vuelto a incidir en que "necesitamos una PAC que sea valiente y tenemos que mantener, incluso aumentar, los recursos destinados a este objetivo".

En su intervención, el vicepresidente segundo ha señalado que será imposible duplicar la presencia de la juventud y movilizar ese mínimo del seis por ciento "si Europa solo recomienda, si impulsa pero no lidera, si no hay firmeza". Por eso, ha invitado al resto de regiones a "hacer un doble papel: por un lado, apoyar una estrategia de la economía agraria, y por otro, apoyar una estrategia consensuada y clara, orientada a los grandes retos, que facilite el acceso a la tierra, que permita financiación para los jóvenes, que les dé formación, que sin duda incorpore innovación y que haya una verdadera sucesión generacional".

Al mismo tiempo, Caballero ha reivindicado la importancia de garantizar que esa estrategia disponga de los fondos suficientes. "Por eso no puede haber recortes y, si los hubiera, no cabe ninguna posibilidad transformadora", ha afirmado. Asimismo, el vicepresidente segundo ha valorado la mirada transversal de la estrategia, que integra las políticas agrarias, educativas, de servicios rurales y de pensiones, así como nuevas herramientas de seguimiento. Pero ha explicado que, "solo tendrá sentido si se traduce en avances reales en todos los territorios".

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos ser claros y generosos, tendemos la mano a todas las formaciones políticas, sin distinción, porque el campo necesita acuerdos amplios, estabilidad y unidad", ha señalado. Finalmente, ha invitado al resto de miembros a trabajar unidos para "defender lo que nos une por encima de lo que nos diferencia, la vida de nuestros pueblos, la dignidad de nuestro sector agrario y el bienestar de las próximas generaciones".