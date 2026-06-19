La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha crece un 6% en abril, aunque se ralentiza respecto al me

Bloques de viviendas. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha crecido un 6% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 1,79% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.756 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 2.756 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de abril en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Castilla-La Mancha, 2.578 se realizaron sobre viviendas libres y 178 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 652 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.104 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En abril se realizaron un total de 4.398 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.756 compraventas, 718 fueron herencias, 89 donaciones y 4 permutas.

En total, durante abril se transmitieron en Castilla-La Mancha 7.532 fincas urbanas a través de 4.705 compraventas, 1.269 herencias, 170 donaciones, 20 permutas y 1.368 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.638 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.421 herencias, 1.970 compraventas, 139 donaciones, 38 permutas y 1.070 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en abril la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 22,53% seguida de País Vasco, un 8,77% más, y Cataluña (+7,79%). En el lado contrario del ranking se sitúan Navarra, Madrid y Castilla y León con caídas del 29,05%, 10,98% y del 9,42%, respectivamente