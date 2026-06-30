La compraventa de viviendas sube un 0,7% en C-LM en abril y el precio del metro cuadrado asciende un 17,6%

Archivo - Vivienda, casa, hogar, fianza, alquiler. - JCCM - Archivo

MADRID/TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas subió un 0,7 por ciento en Castilla-La Mancha en abril hasta las 3.048 operaciones, siendo la segunda comunidad donde más aumenta. El precio del metro cuadrado en la región se situó en 924 euros, un 17,6 por ciento más en relación al mismo mes del año anterior, siendo la tercera región donde más asciende este indicador.

Según los datos publicados este lunes por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en Castilla-La Mancha un 0,4 por ciento hasta las 128.220 operaciones, siendo una de las dos únicas regiones que suben, junto a Cataluña.

A nivel nacional, la compraventa cayó un 10,2% interanual en abril, hasta las 57.755 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 9,4%, hasta los 2.046 euros.

Asimismo, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda descendieron un 6,3% interanual, hasta las 32.084 operaciones, mientras que la constitución de nuevas sociedades retrocedió un 4,5%, hasta las 10.832 empresas.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 11,8% respecto a abril de 2025, hasta las 43.130 operaciones, mientras que las transacciones de viviendas unifamiliares retrocedieron un 5%, hasta las 14.625 unidades.

En paralelo, el precio de los pisos aumentó un 12,2% interanual, hasta los 2.391 euros por metro cuadrado, mientras que el de las viviendas unifamiliares se incrementó un 3,4%, hasta los 1.468 euros por metro cuadrado.

La compraventa de viviendas disminuyó en quince comunidades autónomas y únicamente aumentó en Extremadura (+1,2%) y Castilla-La Mancha (+0,7%).

Los mayores descensos se registraron en Galicia (-23%), Cantabria (-21,7%) e Islas Baleares (-17,1%), seguidas de Comunidad Valenciana (-15,5%), Aragón (-12,9%), La Rioja (-12,4%) y Comunidad de Madrid (-11,3%).

También retrocedieron las operaciones en Cataluña (-10,2%), Región de Murcia (-9,2%), Asturias (-8,6%), País Vasco (-8,6%), Andalucía (-8,5%), Canarias (-7,5%), Navarra (-3,1%) y Castilla y León (-1%).

EL PRECIO SUBE EN TODAS LAS COMUNIDADES MENOS EN NAVARRA

El precio de la vivienda aumentó en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas y únicamente descendió en Navarra, donde cayó un 3,9%.

Los mayores incrementos del precio por metro cuadrado se registraron en Asturias (+24,2%), La Rioja (+19,8%), Castilla-La Mancha (+17,6%) y Comunidad Valenciana (+16,2%).

Asimismo, el precio subió un 12,7% en Extremadura, un 12% en Murcia, un 11,8% en País Vasco, un 11,4% en Cataluña, un 11% en Castilla y León y un 10,4% en la Comunidad de Madrid.

También se registraron incrementos en Canarias (+9,3%), Andalucía (+8,6%), Cantabria (+5,3%), Aragón (+4,6%), Galicia (+2,4%) y Baleares (+1,2%).

En términos absolutos, Baleares registró el precio medio más elevado del país, con 4.307 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (3.871 euros) y País Vasco (3.145 euros).

Por el contrario, Extremadura presentó el precio medio más reducido, con 763 euros por metro cuadrado, seguida de Castilla-La Mancha (924 euros) y Castilla y León (1.103 euros).

La superficie media de las viviendas vendidas descendió un 1% interanual en España, hasta los 111 metros cuadrados. No obstante, ocho comunidades autónomas registraron incrementos en el tamaño medio de las viviendas, frente a nueve que anotaron descensos.

Los mayores aumentos se produjeron en Navarra (+10,8%), Galicia (+8%) y Cantabria (+3%), mientras que las mayores caídas correspondieron a Asturias (-7%), Extremadura (-6,2%) y Madrid (-5,2%).

LAS HIPOTECAS PARA COMPRA DE VIVIENDA BAJAN UN 6,3%

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda disminuyeron un 6,3% interanual en abril, hasta las 32.084 operaciones. Sin embargo, la cuantía media de estos préstamos aumentó un 5,9%, hasta situarse en 181.533 euros.

Además, el 55,6% de las compraventas de vivienda se financió mediante un préstamo hipotecario y, en estas operaciones, la financiación media cubrió el 72,4% del precio del inmueble.

La firma de hipotecas para adquisición de vivienda solo aumentó en Cataluña (+4,8%) y Castilla-La Mancha (+0,4%), mientras que descendió en las quince comunidades restantes. Las mayores caídas se registraron en Cantabria (-27,1%), Navarra (-20,7%), Galicia (-18,8%) y Aragón (-17,5%).

En cuanto al importe medio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, este aumentó en trece comunidades autónomas y disminuyó en las cuatro restantes.

Los mayores incrementos se registraron en Baleares (+26%) y Comunidad Valenciana (+18,1%), mientras que los principales descensos correspondieron a Extremadura (-3,8%) y Canarias (-1,6%).

LA CREACIÓN DE EMPRESAS RETROCEDE UN 4,5%

Por otro lado, la constitución de nuevas sociedades descendió un 4,5% interanual en abril, hasta las 10.832 empresas. De ellas, 7.886 se constituyeron con un capital social fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros, un 3,2% menos que un año antes. Dentro de este grupo, el capital medio de constitución se situó en 3.015 euros.

La creación de empresas aumentó en siete comunidades autónomas, especialmente en Extremadura (+54,1%), Asturias (+25,3%) y Aragón (+16,8%).

Por el contrario, disminuyó en las diez restantes, destacando las caídas de Navarra (-21%), Galicia (-18,6%) y Castilla y León (-18,1%).