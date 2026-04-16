Concejal de Robledo pide disculpas por insultos al Gobierno central y reconoce que "no representan los valores" del PP

El concejal del PP en Robledo, Cristian Cuerda. - PP

ALBACETE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en Robledo (Albacete), Cristian Cuerda, ha querido pedir disculpas públicamente por el tono empleado en unas manifestaciones realizadas recientemente en su perfil personal de una red social, a raíz de una noticia relacionada con la subida de la cuota de los autónomos societarios para el año 2026.

Este mismo jueves, desde el PSOE albaceteño habían denunciado que, en una de sus redes sociales, el teniente de alcalde de Robledo y exalcalde del municipio escribió textualmente: "Hijos de puta se os queda cortos, vuestras madres seguramente fueron unas santas", a raíz de una noticia sobre las cuotas de los autónomos societarios.

Cuerda reconoce que, aunque el asunto tratado es el incremento de 1.620 euros anuales, lo que supone aproximadamente 135 euros más al mes es de gran relevancia para muchos profesionales y genera preocupación, el tono utilizado en sus comentarios "no fue el adecuado", según ha informado el PP en nota de prensa.

El edil ha subrayado que dichas declaraciones se realizaron en un ámbito "estrictamente personal", fuera de los canales oficiales del Ayuntamiento, pero considera igualmente necesario esta rectificación por la forma en la que se expresó.

En este sentido, ha lamentado lo sucedido y ha querido trasladar sus disculpas "a todas aquellas personas que se hayan podido sentir molestas u ofendidas", asegurando que situaciones como esta "no volverán a repetirse en el futuro", ya que "en ningún caso representan los valores democráticos del Partido Popular".

Cristian Cuerda ha reiterado su compromiso con el respeto institucional y con una comunicación adecuada, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como en su presencia en redes sociales.