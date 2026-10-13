La concejala del PSOE de Puertollano sancionada por propaganda electoral niega que quisiera influir en el voto

CIUDAD REAL, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Puertollano Ana Belén Mazarro ha atribuido a un "descuido" la inclusión del hashtag '#VotaPSOE' en las publicaciones realizadas en su perfil personal de Facebook durante la jornada electoral del 23 de julio de 2023, unos hechos por los que este martes ha aceptado una multa de seis meses, a razón de seis euros diarios, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

En un comunicado remitido después de celebrarse el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, la edil socialista ha explicado que ese hashtag figuraba entre otros que había utilizado durante toda la campaña electoral y que no pretendía "interferir en el proceso electoral" ni en la intención de voto.

"Un descuido que nunca debería haber tenido", ha reconocido Mazarro, que ha señalado que es consciente de que, como representante pública, tiene "una especial responsabilidad en el cumplimiento de las normas electorales".

La concejala también ha aclarado que el procedimiento tuvo su origen en una denuncia presentada por un particular a finales de 2023 que, según sostiene, incluía a otros 13 cargos públicos de diferentes partidos políticos por publicaciones realizadas en redes sociales durante aquella jornada electoral. Entre ellas figuraban mensajes con '#VotaPSOE', '#VotaPP' y '#Vota Feijoo'.

"DESGASTE PSICOLÓGICO Y PERSONAL"

Sobre la decisión de alcanzar un acuerdo de conformidad, Ana Belén Mazarro ha explicado que ha pesado especialmente su deseo de poner fin a un procedimiento que se ha prolongado durante años y que le ha supuesto "un importante desgaste psicológico y personal".

"Continuar con el proceso judicial, con todo lo que ello implica, no era la mejor opción para mí ni para mi entorno", ha señalado.

La edil ha asegurado que asume las consecuencias de la resolución y que su decisión no modifica su compromiso con Puertollano ni su intención de seguir trabajando por sus vecinos.

Su voluntad ahora, ha añadido, es "cerrar esta etapa, aprender de lo acontecido" y continuar desempeñando su responsabilidad pública.