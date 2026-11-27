El hombre acusado del asesinato de su mujer y sus hijos en Las Pedroñeras. - TSJCM

CUENCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

E.M.B., el hombre declarado culpable del asesinato de su mujer y sus dos hijos en Las Pedroñeras en 2024, ha sido condenado a sendas penas de prisión permanente revisable por la muerte de los menores y a 27 años de prisión por acabar con la vida de su mujer, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además, también ha sido condenado a un año de prisión por quebrantamiento de condena y a indemnizaciones a los familiares de las víctimas de más de 1,2 millones de euros.

Esta es la primera vez que la Audiencia Provincial de Cuenca sentencia a una persona a prisión permanente revisable desde que se estableció esta figura punitiva.

El jurado popular declaró a E.M.B., por unanimidad, culpable de los tres crímenes mortales en el juicio que se celebró durante los días 9, 10 y 11 de noviembre en Cuenca.

Dieciséis días después, el juez ha dado a conocer la sentencia, en la que ha descartado la petición que hizo la acusación particular de que se le condenara a una tercera pena de prisión permanente revisable por la muerte de A.S., su mujer, al considerar que los hechos no reúnen la consideración de tercer crimen que alude la jurisprudencia para establecer esta condena.

La sentencia parte de los hechos probados por el jurado popular, en los que se recogen los episodios previos de violencia del condenado hacia su esposa, las denuncias que finalmente derivaron en una orden de alejamiento y el crimen que E.M.B. cometió con un cuchillo que utilizaba en su oficio de matarife.

Todos estos fueron reconocidos durante el juicio por el autor "sin matización ni puntualización alguna" y esa es una de las cuestiones que tiene en cuenta el magistrado en la sentencia junto a las pruebas que fueron observadas por el jurado.

El juez considera probada la existencia de alevosía y ensañamiento por parte de E.M.B., requisitos para que los tres crímenes reciban la calificación de asesinato, en el que concurren además otros agravantes como parentesco y discriminación por razón de género.

Teniendo todo esto en cuenta, el autor del crimen ha sido condenado a 27 años de prisión en concurso medial con delito de allanamiento de morada por el asesinato de su mujer, a dos delitos de prisión permanente revisable y a un año por el quebrantamiento de condene.

Se le imponen otras penas accesorias, como la prohibición de ir a Las Pedroñeras en 37 años y la expulsión del territorio nacional cuando cumpla todas las penas impuestas.