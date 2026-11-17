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CIUDAD REAL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a A.C.V. a un total de 50 años de prisión, 25 por cada uno de los asesinatos de los empresarios J.M.G.B. y J.M.I.F., ocurridos en Manzanares en los años 2019 y 2022, respectivamente.

La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada este martes tras el veredicto emitido en octubre por el jurado popular, impone además 12 años y seis meses de prisión a G.R.E., nueve años y medio como cómplice del asesinato de J.M.G.B. y otros tres años como autor de un delito de encubrimiento relacionado con la muerte de J.M.I.F.

En el caso de J.M.G.B., el tribunal condena a A.C.V. como autor de un asesinato con la agravante de abuso de confianza.

La sentencia considera probado que la víctima había prestado al acusado 24.380 euros y que el 19 de junio de 2019 ambos se encontraron en una nave de Manzanares para que A.C.V. le entregara otros 14.000 euros procedentes de la venta de un vehículo.

Según los hechos probados, A.C.V. acabó allí de forma violenta con la vida del empresario y se apropió del dinero. Posteriormente, con la participación de G.R.E., el cadáver fue descuartizado y sus restos fueron ocultados en diferentes lugares.

El jurado había considerado por unanimidad culpable a A.C.V. de esta muerte y, por siete votos frente a dos, había declarado a G.R.E. cómplice al entender que conocía previamente las intenciones del principal acusado.

La sentencia aplica a este último la atenuante analógica de confesión, al considerar decisiva su posterior colaboración para localizar los restos de J.M.G.B., desaparecido durante casi cuatro años.

OTROS 25 AÑOS POR LA MUERTE DE J.M.I.F.

De igual modo, la Audiencia impone otros 25 años de prisión a A.C.V. por el asesinato de J.M.I.F., también con la agravante de abuso de confianza.

El tribunal asume el relato del jurado y considera probado que el 22 de julio de 2022 A.C.V. acompañó al empresario hasta La Solana, donde este recibió 50.000 euros en efectivo como parte del pago por la venta de una finca.

Posteriormente, ambos regresaron a Manzanares y A.C.V. acabó violentamente con su vida para apropiarse del dinero.

En este segundo crimen, el jurado declaró igualmente por unanimidad culpable a A.C.V., pero descartó que G.R.E. fuera cómplice del asesinato. Lo consideró únicamente culpable de encubrimiento, al entender que colaboró posteriormente en la ocultación del cadáver en un pozo de una finca de Valdepeñas y en hacer desaparecer el vehículo de la víctima, que trasladó hasta Albacete.

La Fiscalía había solicitado 46 años para A.C.V., 23 por cada asesinato, y 19 años para G.R.E., al que acusaba como cómplice en ambos crímenes. Finalmente, la sentencia eleva a 50 años la condena del primero y fija en doce años y medio la del segundo.

La resolución mantiene además en prisión provisional a ambos condenados y absuelve a A.F.M. y J.C.S.L.F. de los delitos de encubrimiento por los que habían sido acusados.

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.