Condenan al Ayuntamiento de Las Pedroñeras por bajar el salario de trabajadoras de Ayuda a Domicilio en estado de alarma

CUENCA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Social de Cuenca ha condenado al Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) a abonar a las seis trabajadoras de Ayuda a Domicilio las nóminas completas de abril y mayo de 2020, que el equipo municipal de Gobierno recortó unilateralmente "debido a la situación provocada por la declaración de la pandemia de COVID-19, que provocó que se redujera el servicio de ayuda a domicilio."

La sentencia, que da la razón a CCOO, declara también el derecho de estas trabajadoras a cobrar todos los meses íntegramente su salario de convenio, independientemente de los días u horas de trabajo efectivo que realicen, y no las "retribuciones variables en función de los días naturales del mes" que el Ayuntamiento viene aplicando a las nóminas del colectivo de Ayuda a Domicilio desde abril de 2020, ha informado en nota de prensa el sindicato.

"La magistrada-juez declara que aunque no se discute que durante los días de estado de alarma las trabajadoras no prestaron parte del servicio de asistencia a usuarios, sí tienen derecho a percibir íntegramente su salario mensual, por cuanto el Ayuntamiento no notificó dicha reducción salarial por escrito a las trabajadoras, explicando los motivos de tal descuento", ha destacado CCOO.

Recalca igualmente la sentencia que al ser trabajadoras contratadas a jornada completa desde finales de 2019, su retribución, salario base, ha de ser la correspondiente a su grupo, como previene el artículo 19 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento, que establece que el salario base es la retribución que corresponde a cada trabajador/a por mes completo de prestación de servicios y que es de percepción mensual para cada uno de los grupos I, II, III, IV y será igual para todos los/as trabajadores/as pertenecientes al mismo grupo.

"Por todo ello, se ha de estimar la demanda al no ser ajustada a derecho la merma retributiva sufrida por las actoras en función de los días/horas de trabajo efectivo ni la reducción de salario llevada a cabo en los meses de abril y mayo de 2020", concluye la sentencia.

CCOO valora esta resolución judicial y felicita a las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio de Las Pedroñeras, que ven restablecidos sus derechos económicos injustamente mermados por su ayuntamiento, ha señalado el responsable del Sector Local de CCOO-FSC, Ángel Luis Castellano Bobillo.

"Hay que destacar también la importancia de que el colectivo de trabajadores y trabajadoras --la inmensa mayoría son mujeres-- de la Ayuda a Domicilio o de los servicios sociosanitarios locales esté representado en los comités de empresa o sean delegadas de personal en sus respectivos ayuntamientos para poder defender sus derechos, como en el caso de Las Pedroñeras".