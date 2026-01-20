La Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos incorpora a Castilla-La Mancha a su Comisión Permanente

Reunión anual del Plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) de España - CORTES C-LM

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado este martes en la reunión anual del Plenario de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) de España, que ha renovado su junta directiva, con la Asamblea de la Región de Murcia asumiendo esta vez la Presidencia que hasta ahora ocupaba la Asamblea de Madrid y con la incorporación del presidente de la asamblea castellanomanchega en la nueva Comisión Permanente.

De este modo, Visitación Martínez ha sido elegida presidenta de Coprepa, el órgano interterritorial que reúne a las presidencias de todos los parlamentos autonómicos del país y que la asamblea anfitriona, Madrid, ha llevado en esa ocasión hasta la Universidad de Alcalá, precisamente una de las que tiene también implantación en Castilla-La Mancha a través de su Campus de Guadalajara. La presidenta murciana releva en este cargo al madrileño Enrique Ossorio, tras dos años de mandato.

En la nueva Comisión Permanente que ha quedado renovada este martes con un acuerdo unánime de los integrantes del plenario ha sido incluido también el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, quien ha valorado como "muy interesante la puesta en común de problemáticas y propuestas" en la reunión de hoy y se ha mostrado satisfecho con la agenda de asuntos a impulsar en los próximos tiempos, con especial atención a diferentes aspectos relacionados con la accesibilidad de la ciudadanía a las cámaras, "asunto en el que las Cortes de Castilla-La Mancha vienen trabajando en los últimos años a través del Plan de Accesibilidad o la creación de foros interparlamentarios para hacer diagnósticos conjuntos y avanzar en compromisos compartidos".

Además, el Plenario de Coprepa ha mostrado su preocupación por el deterioro del ejercicio parlamentario en diferentes asambleas del país y se ha comprometido a seguir trabajando en "la mejora de la calidad del debate parlamentario, la cortesía y el decoro institucional", así como en transparencia y colaboración entre instituciones.

La jornada, que ha contado también con una visita guiada al edificio histórico de la universidad, ha arrancado en la impresionante Capilla de San Ildefonso con un minuto de silencio a propuesta del rector antifrión, Jose Vicente Saz Pérez, en recuerdo de las personas fallecidas en el accidente de trenes del domingo en Adamuz (Córdoba), según han informado las Cortes castellanomanchegas en nota de prensa.