1138149.1.260.149.20261128104452 El Congreso de Actividad Física y Deporte se consolida con intención de aumentar los participantes la próxima edición - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte ha conseguido consolidarse en su tercera edición celebrada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) como un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito deportivo y educativo.

Así lo denota el interés que ha generado la cita, que ha tenido lista de espera para ocupar una de las 120 plazas ofertadas. Por ello, desde el Gobierno regional se trabaja con la previsión de poder ampliar el número de participantes para la próxima edición.

El congreso, organizado por la Dirección General de Juventud y Deportes junto con el Centro Regional de Formación del Profesorado, ha contado con una programación estructurada en tres grandes bloques temáticos que dan respuesta a las necesidades de diferentes perfiles vinculados a la actividad física y el deporte.

El primero de ellos, celebrado durante la jornada del lunes, estuvo centrado en el liderazgo, la comunicación y la gestión de equipos, abordando cuestiones como la cohesión de los grupos, la confianza y el papel educativo de los entrenadores desde el deporte base.

La jornada del martes dedicó especial atención a la Educación Física en los centros educativos, con talleres prácticos sobre el entrenamiento de fuerza y resistencia, los juegos de alta intensidad y la aplicación de las nuevas tecnologías para evaluar el rendimiento físico.

Los retos del deportista popular, con sesiones sobre la preparación de marchas cicloturistas, la planificación de maratones y el entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia, centraron el último bloque.

MATERIAS TRATADAS

En concreto, durante el Congreso el profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Castilla-La Mancha Mauro Sánchez advirtió de que el deporte base está concediendo demasiada importancia a ganar y obtener resultados, dejando en un segundo plano la formación integral de niños y adolescentes.

Por su parte, el entrenador de balonmano Francisco Javier Márquez ha compartido su experiencia al frente de un equipo, el Villa de Aranda, que consiguió revertir una situación deportiva crítica, pasando de no haber sumado ningún punto a lograr el ascenso a la Liga Asobal.

También se puso sobre la mesa la creencia de que los niños no deben entrenar fuerza porque puede resultar perjudicial para su desarrollo, cuestión que la especialista en entrenamiento deportivo Raquel Hernández García, consideró un mito.

Además, el profesor y doctor en Ciencias del Deporte Carlos Balsalobre remarcó la importancia de los dispositivos móviles a la hora de medir resultados deportivos en cuanto al rendimiento físico destacando que no sustituyen a todo lo se que puede calibrar un laboratorio.

Asimismo, se trató la necesidad de practicar ejercicios de fuerza y la importancia de contar con entrenador a la hora de enfrentarse a una marcha cicloturista o a un maratón, de lo que hablaron en una mesa redonda los especialistas Javier Fernández, Antonio Serrano o Bea Porto.