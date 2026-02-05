Consejera de Igualdad de C-LM pide retirar la campaña municipal en Alovera que "cosifica" a la mujer por San Valentín

La portavoz del PSOE de Alovera, Inmaculada Tello, ha denunciado públicamente el cartel difundido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alovera con motivo de la celebración de San Valentín. - PSOE ALOVERA

GUADALAJARA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, se ha pronunciado al respecto de la campaña municipal que el Ayuntamiento de la localidad guadalajareña de Alovera está promocionando con motivo de la inminente celebración de San Valentín, ofertando cursos de "baile sugerente" ilustrando su cartel con un cuerpo femenino que, según se ha criticado por parte del PSOE local, "hipersexualiza a la mujer".

Al respecto, la titular de Igualdad en territorio castellanomanchego ha considerado que este cartel "cosifica" a la mujer, y ha pedido retirar la campaña al Consistorio.

Entiende Sara Simón que promover actividades de este tipo "tiene que ver con el retroceso que estamos sintiendo en la sociedad en cuanto a la negación" del machismo.

"Pediría al Ayuntamiento que se replantee actividades en este sentido, la festividad de San Valentín es para celebrar el amor entre todas las personas, y cosificar a una mujer o su cuerpo va en el sentido contrario a lo que tienen que ser las relaciones entre cualquier persona", ha dicho.