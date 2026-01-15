Consejera de Igualdad C-LM reclama "todos los medios" para saber qué ha pasado tras las denuncias contra Julio Iglesias

Archivo - Julio Iglesias - INSTAGRAM JULIO IGLESIAS - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido que "se pongan todos los medios para saber realmente qué es lo que ha pasado" tras las denuncias interpuestas contra Julio Iglesias por agresiones sexuales.

De este modo ha reaccionado la titular castellanomanchega de Igualdad después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante, después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

"Los testimonios de las mujeres que hemos escuchado son terribles, desde luego que escalofriantes. Siempre que hay una denuncia por una agresión sexual hay que investigarla. Esto es el principio básico", ha defendido Simón, que ha sido preguntada por este caso durante la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Toledo para presentar las conclusiones del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha 2019-2024.

"Hay que poner todos los medios para saber realmente qué es lo que ha pasado. Esto no quiere decir que directamente se condene al presunto agresor, sino que hay que investigar desde el minuto cero", ha precisado.

Simón, que ha indicado que parece que este caso está "muy bien documentado", ha apuntado que es la Fiscalía la que tiene que hacer ese trabajo de investigación "para saber y para esclarecer qué es lo que ha sucedido".

"Es un garante de tranquilidad para saber y para que todos y todas podamos conocer realmente lo que ha pasado", ha dicho la consejera que ha añadido que hay que esperar a las conclusiones.

"Y si realmente estos testimonios tan escalofriantes, que las mujeres defienden con pruebas gráficas, han sido verdad, pues desde luego que se pueda reparar a las víctimas", ha concluido.