La Consejería de Sanidad ofrece recomendaciones para facilitar el consumo responsable en las compras navideñas

Archivo - Imagen de recurso de regalos. - CONFEAFA - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con objeto de facilitar un consumo responsable en estas fechas navideñas, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ofrece las siguientes recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de las compras, además de recordar la conveniencia de mantener hábitos saludables durante las fechas navideñas.

Según informa la Junta en nota de prensa, con la llegada de las fiestas navideñas, la publicidad y los hábitos de consumo invitan a realizar más compras, por lo que un consumo consciente es necesario para evitar el sobreconsumo y la compra por impulso.

Sin embargo, añade que las compras navideñas también suponen "una magnífica oportunidad" para aplicar decisiones y criterios basados en un consumo saludable, seguro, sostenible y solidario, sin olvidar ejercer, cuando sea preciso, los derechos que asisten a las personas consumidoras en nuestra región.

Por ello, desde la Consejería de Sanidad piden planificar y comprar con antelación para poder adquirir productos a menor precio, disponiendo además de más tiempo y comodidad para realizar sus compras.

También aconsejan elaborar un presupuesto en el que fije la cantidad que cada persona tiene disponible para gastar o se hagan listas y se comparen precios, establecimientos, marcas y productos, lo que le permitirá encontrar opciones de ahorro en sus compras. En la página web https://consumo.castillalamancha.es/ podrá consultar la información sobre precios que ofrece el Observatorio de Precios en Consumo.

Valorar la compra de productos locales y agroecológicos saludables en comercios de proximidad, así como también la adquisición de productos de comercio justo o atender de forma reflexiva y crítica la información publicitaria recibida y valorar siempre el uso que va a dar a los productos que se deseen adquirir, están también entre las recomendaciones

A ello añade Sanidad evitar comprar por impulso y hacer un uso responsable de los medios de pago que vaya a utilizar, y adecuar las cantidades de productos alimenticios que va a comprar a la capacidad que dispone para su adecuada conservación, evitando así el desperdicio alimentario.

DURANTE LAS COMPRAS

Durante las compras, la consejería pide que se exija y conservar el ticket o factura, ya que le será requerido para realizar cualquier gestión con posterioridad a la compra. "Si no está conforme con el producto o servicio, puede reclamar solicitando la hoja de reclamaciones", añáde.

También pide prestar atención a la información que figura en el etiquetado de los productos, especialmente la que se refiere a fechas de consumo, conservación e instrucciones de uso y prescindir en la medida de lo posible, de envoltorios y embalajes innecesarios y superfluos, ya que generan una gran cantidad de residuos.

"En sus compras por Internet, elija formas de pago seguras, ya sea por transferencia, tarjeta o a través de plataformas especializadas. En cualquier caso, compruebe si al inicio de la barra de direcciones aparece "https", lo que indica que la página está utilizando una conexión segura", añade la cConsejería.

Priorizar aquellos establecimientos que exhiben el distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, pues en caso de reclamar podrá resolver el problema de forma amistosa, rápida y gratuita, es otra de las recomendaciones de la Junta.

DESPUÉS DE LAS COMPRAS

Informarse de las condiciones de devolución de productos. "Si ha comprado en Internet, recuerde que, con carácter general, tiene derecho de desistimiento durante el plazo de 14 días naturales", añade.

"Reclame en el establecimiento de venta y si la respuesta no le es satisfactoria, plantee su reclamación en la oficina de atención al consumidor de su localidad. Si ha comprado el producto en Internet, contacte con el servicio de atención al cliente que figure en la página web", apunta.

Si el establecimiento donde desea reclamar tiene el distintivo de adhesión al arbitraje de consumo, pide acudir a una Oficina Municipal de Información al Consumidor o a las Delegaciones Provinciales de Sanidad para iniciar un procedimiento arbitral.

"No tire a la basura los alimentos no consumidos. Procure aprovecharlos, o bien, done los excedentes alimentarios a través de entidades sociales y bancos de alimentos y reciclar los envases de cartón, papel o plástico", está también entre las recomendaciones.

Si se desea ampliar esta información o realizar alguna consulta al respecto, los interesados se pueden dirigir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a las Delegaciones Provinciales de Sanidad de Castilla-La Mancha, o si lo prefiere, utilice el Teléfono del Consumidor (900-501089), de llamada gratuita.