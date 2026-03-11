La Consejería de Sanidad y el Sescam refuerzan la humanización sanitaria con un convenio de colaboración con Sandoz

Firma del acuerdo. - JCCM

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, a través de su Secretaría General, y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han suscrito un convenio de colaboración con Sandoz Farmacéutica S.A. para el desarrollo de actividades de investigación, formación, promoción de la salud y humanización en entornos sanitarios.

El acuerdo permitirá impulsar proyectos orientados a mejorar la accesibilidad cognitiva y la comprensión de la información sanitaria, especialmente entre colectivos vulnerables, como personas con discapacidad intelectual, dificultades de alfabetización, barreras idiomáticas o edad avanzada, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Entre las actuaciones previstas se incluyen acciones formativas dirigidas a profesionales del sistema sanitario público regional en materia de lenguaje claro y comunicación accesible, así como la adaptación de documentos clínicos y asistenciales para facilitar su comprensión por parte de los pacientes.

La Consejería de Sanidad, a través de su Secretaria General, ha impulsado activamente este convenio como parte de su compromiso estratégico con la humanización de la asistencia sanitaria, promoviendo, desde su Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, la eliminación de barreras comunicativas que dificultan la comprensión de la información sanitaria por parte de la ciudadanía.

La Secretaria General de Sanidad, Inmaculada Gutiérrez Ramírez, ha destacado que "este convenio supone un paso más en nuestra apuesta por una sanidad accesible para todos, especialmente para aquellos pacientes con mayores dificultades de comprensión", así como que el mismo se desarrolla bajo estrictos criterios de transparencia, ética y buen gobierno, sin que en ningún caso implique incentivos vinculados a la prescripción o uso de medicamentos, ni coste económico para la Administración regional.

Por su parte, el director gerente del Sescam, Alberto Jara Sánchez, ha destacado que este convenio "refuerza nuestro compromiso con una sanidad pública más cercana, más comprensible y verdaderamente centrada en las personas".

En este sentido, ha señalado que "la humanización no es un complemento del sistema sanitario, sino una dimensión esencial de la calidad asistencial. Garantizar que cualquier paciente entienda la información que recibe, especialmente aquellos con mayores dificultades, es una cuestión de equidad y justicia sanitaria".

Jara ha añadido que esta colaboración permitirá avanzar "en la eliminación de barreras cognitivas dentro de nuestros centros y en la capacitación de nuestros profesionales en herramientas de comunicación accesible, algo clave para mejorar la experiencia del paciente y fortalecer la confianza en el sistema sanitario público".

Este acuerdo se enmarca en el Plan regional de Humanización y consolida la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por una atención sanitaria más equitativa, accesible y centrada en las necesidades reales de la ciudadanía.

Por su parte, Jesús Vidart, director de acceso al mercado de Sandoz Iberia, ha subrayado que "este acuerdo representa nuestro compromiso con una sanidad más accesible y humana. Desde la Alianza Sandoz por la Accesibilidad, trabajamos junto a aliados estratégicos para impulsar iniciativas que eliminen barreras cognitivas y favorezcan una comunicación clara y comprensible para todos los pacientes.

Colaboraciones como esta refuerzan nuestra convicción de que la accesibilidad no es solo un principio, sino una responsabilidad compartida para facilitar el acceso a la salud de todas las personas, sin dejar a nadie atrás".