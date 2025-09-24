Consejo de Gobierno licita la redacción para los proyectos de los centros de salud en Añover de Tajo, Horche y Yunquera

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la licitación de la redacción de los proyectos para tres nuevos centros de salud en los municipios de Añover de Tajo (Toledo), Horche y Yunquera de Henares (Guadalajara).

Así lo ha dado a conocer este miércoles la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en rueda de prensa, donde ha informado de que las tres licitaciones, ya publicadas en la Plataforma de Contratación, supondrán un importe cercano al millón de euros y darán paso a una inversión global de 15,6 millones de euros en la construcción de estas infraestructuras en los próximos años.

En Yunquera de Henares, la redacción del proyecto sale a licitación por 371.000 euros y el plazo para presentar ofertas finalizará el 23 de octubre.

El nuevo centro contará con 2.300 metros cuadrados de superficie, atenderá a 10.000 tarjetas sanitarias y dará cobertura a 18 municipios de la zona básica de salud. La inversión prevista en su construcción asciende a 5,7 millones de euros.

En el caso de Añover de Tajo, la licitación se ha fijado en 355.000 euros, con plazo hasta el 22 de octubre. El futuro centro dispondrá de 2.100 metros cuadrados, lo que supone un salto respecto a las actuales dependencias de apenas 400 metros.

Gestionará 12.000 tarjetas sanitarias, beneficiando además a los vecinos de Alameda de la Sagra y Pantoja, con una inversión total de 5,5 millones de euros.

Por su parte, en Horche la redacción se licita por 280.000 euros, con plazo de presentación de ofertas hasta el 21 de octubre. Sustituirá a unas instalaciones obsoletas y atenderá a 8.000 tarjetas sanitarias distribuidas en nueve consultorios locales. La inversión prevista alcanza los 4,1 millones de euros.

La portavoz del Gobierno regional ha destacado que estos tres proyectos son una muestra de la apuesta del Ejecutivo autonómico por reforzar la atención primaria en la sanidad pública, con un especial foco en el ámbito rural, garantizando "la equidad de los territorios en el acceso a la sanidad en las condiciones más dignas posibles".

Padilla ha recordado que, en los últimos diez años, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 1.500 millones de euros en infraestructuras sanitarias, consolidando una red que permite acercar los servicios a la ciudadanía y mejorar la calidad de la atención en los municipios de la región.

NUEVA CASA DE CASTILLA-LA MANCHA EN VALLADOLID

Por otro lado, Padilla ha informado también de que Castilla-La Mancha contará con una nueva casa regional en Valladolid, un espacio impulsado por personas originarias de la comunidad que, pese a residir fuera, "mantienen vivos sus vínculos y lazos con su tierra".

Con esta constitución, la Junta de Comunidades ha agradecido "el esfuerzo y la implicación" de las personas que componen la nueva casa, a quienes apoyará económicamente para fortalecer su labor.