Consejo Local de las Mujeres de El Casar denuncia una campaña de Vox para difamar el programa 'Desarrollo Saludable'

Integrantes del Consejo junto al Ayuntamiento de El Casar. - CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES

GUADALAJARA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Local de las Mujeres por la Igualdad de El Casar (Guadalajara) ha denunciado que el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento del municipio está lanzando una campaña de difamación contra el programa 'Desarrollo Saludable: Creciendo para la igualdad, conociéndonos en la diversidad' que se desarrolla en los centros educativos locales.

Desde el Consejo han indicado que el programa se desarrolla en la localidad desde hace más de una década "con normalidad institucional y con una finalidad clara: bienestar, convivencia, respeto, autocuidado, prevención de la violencia y seguridad en entornos digitales, con contenidos adaptados a la edad y explicados a las familias mediante el dossier informativo correspondiente", según ha trasladado el propio Consejo en un comunicado.

"El Consejo no va a tolerar difamaciones contra su presidenta -Yolanda Ramírez- ni contra el trabajo colectivo de las asociaciones que lo componen, entre las que se encuentran las AMPAS, que apoyan en su totalidad el programa educativo 'Desarrollo Saludable'", han afirmado, apuntando que la campaña de Vox también busca desacreditar a Ramírez en su papel como concejala.

"Difamar el trabajo que desarrolla el Consejo en su conjunto, que es también el de todas las asociaciones de El Casar que lo integran, trabajo que desarrollan de manera altruista, voluntaria y constante", han declarado.

Respecto a las críticas de Vox, han señalado que "manipula" al presentar "como 'contenidos sexuales inadecuados' lo que, en realidad, es un enfoque educativo y preventivo: respeto del propio cuerpo y del ajeno, límites, buen trato, convivencia, gestión emocional, prevención de riesgos y uso seguro de internet y de redes sociales".

"La palabra 'consentimiento' -que Vox pretende presentar de forma torticera como si fuera "sexualización"- es, en realidad, un concepto jurídico y de derechos, ligado al respeto a la libertad y a la integridad personal, y a la necesidad de que toda interacción se produzca desde el respeto a la voluntad y a los límites propios y ajenos", han apuntado.

Así, han indicado que en el ámbito educativo, trabajar el consentimiento significa enseñar a los menores, en términos adecuados a su edad, autoprotección y seguridad personal, como reconocer situaciones incómodas, expresarse con asertividad, pedir ayuda, identificar presiones o invasiones de límites y aprender que su cuerpo y su espacio merecen respeto.

"Presentar este enfoque como algo impropio no solo es falso: es una manipulación interesada que busca generar alarma social y titulares fáciles, en lugar de actuar con rigor y responsabilidad hacia las familias y la comunidad educativa y, lo que es más preocupante, en lugar de dedicarse a trabajar por el municipio al que dicen que representan y por lo que cobran un sueldo público", han afirmado.

Por este motivo, han exigido a Vox "que deje de presionar con mentiras y de intoxicar" y que cese en su campaña, acusándoles de "utilizar a los menores, a las familias y a la comunidad educativa como herramienta de confrontación ideológica".

Además, han criticado que los ediles de Vox lancen esta campaña contra el trabajo voluntario de las asociaciones que componen el Consejo, en lugar de centrarse en cuestiones municipales. "Las asociaciones no cobran nada, y sin embargo aportan -en términos de trabajo real, tiempo y resultados- mucho más al municipio que cualquiera de los ediles que representan a Vox en El Casar", han asegurado.