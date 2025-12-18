El Consejo Social aprueba los presupuestos de la UCLM para 2026 que aumenta un 7,3% sobre el anterior

El Consejo Social aprueba los presupuestos de la UCLM para 2026. - UCLM

CUENCA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha aprobado el proyecto de presupuestos de la institución académica previsto para el año 2026, durante el pleno ordinario celebrado en el campus de Cuenca. La cuantía asciende a 357,2 millones de euros y supone un incremento del 7,3% sobre el presupuesto anterior.

Presidido por José María Barreda Fontes y con la presencia del rector, Julián Garde, el Consejo también ha ratificado el límite de gasto anual para el presupuesto de la UCLM en 2026, ha informado la Institución Académica en nota de prensa.

En otro orden de cosas, el presidente ha dado cuenta al Consejo del envío, por parte del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de la propuesta de planificación del control financiero de la gestión realizada por la UCLM durante el ejercicio 2024.

También se ha recibido el informe definitivo de control financiero de la gestión realizada en 2023. Ambos casos se refieren a las subvenciones y transferencias percibidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además, la vicepresidenta del Consejo Social de la UCLM, Ana Soler, ha informado de la ampliación de la oferta de plazas de Enseñanzas propias para el curso 2025/26. También ha destacado el comienzo de los trabajos de elaboración del plan trienal de actuaciones y del nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Consejo.

Desde este órgano de participación la UCLM recuerdan que la XV convocatoria para los Premios 'Reconocimientos del Consejo Social' permanece abierta hasta el 20 de enero de 2026. Se mantienen las modalidades de reconocimientos a la excelencia universitaria, la colaboración Sociedad-Universidad, la trayectoria profesional, el emprendimiento y el Reconocimiento de Honor.