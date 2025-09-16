El Consejo de Transparencia de C-LM abre 313 expedientes en el primer semestre de 2025 frente a los 285 de 2024

Rueda de prensa del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (CRT), Fernando Muñoz - CONSEJO REGIONAL DE TRANSPARENCIA

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto 313 expedientes en los primeros seis meses de 2025, superando "ampliamente" a todo el año 2024, en el que se gestionaron 285 expedientes, de los cuales se resolvieron 246.

De estos 313 expedientes, en junio ya habían sido resueltos 200, lo que supone una resolución del 64% de las reclamaciones presentadas. Además, el 85% de estas reclamaciones provienen de los ayuntamientos, tal y como ha detallado este martes el presidente de Consejo Regional de Transparencia, Fernando Muñoz, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Aunque no entre dentro del balance que corresponde a estos seis primeros meses, Muñoz ha destacado que tan solo en julio se han abierto 32 expedientes y en agosto se han abierto 58, lo que supone 90 expedientes en dos meses.

Esto, según el presidente del citado organismo, "evidencia un dinamismo creciente y la confianza que la ciudadanía está depositando poco a poco en nuestros procedimientos". Asimismo, Muñoz ha comentado durante su intervención que, a pesar de contar con "un equipo reducido", su compromiso con la transparencia y la eficiencia "nos ha permitido alcanzar unos resultados "muy positivos".

"Hemos trabajado para que el Consejo se consolide como un órgano ágil y eficaz y el organismo al que la ciudadanía recurre cuando sus derechos podrían verse vulnerados o no totalmente satisfechos", ha incidido.

El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha es un órgano adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha, que iniciaba su andadura en septiembre de 2023 con Fernando Muñoz como presidente.

(Habrá ampliación)