Consistorio de Albacete aporta 50.000 euros para sostener la labor del 'Cotolengo' con personas en exclusión social

El alcalde de Albacete durante la firma del convenio de colaboración suscrito con el obispo de la Diócesis. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha firmado este viernes el convenio de colaboración con el obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Román, y María Montoya, en representación de la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, el 'Cotolengo', junto al concejal de Hacienda, Alberto Reina.

Según informa el Consistorio, a través de este convenio destina 50.000 euros a esta institución para colaborar con la gran labor diaria que realiza para dar respuesta a las necesidades sociales básicas de las personas en grave situación de exclusión social que atiende, reforzando así la red de recursos sociales destinada a quienes atraviesan circunstancias de mayor vulnerabilidad.

El convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año, contempla la creación de un comité técnico de seguimiento, vigilancia y control, integrado por un técnico del Servicio de Acción Social del Ayuntamiento y un responsable de la Casa del Sagrado Corazón de Jesús para analizar el desarrollo del proyecto, corregir posibles desviaciones, garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes y resolver las cuestiones de interpretación o ejecución que puedan plantearse.

En este sentido, el alcalde ha puesto en valor el hecho de que el Ayuntamiento mantenga la misma cuantía concedida el pasado año a esta Institución tras haber duplicado en 2025 el presupuesto concedido en 2024, pasando de 25.000 a 50.000 euros, consciente del trabajo comprometido y altruista que realiza en Albacete a favor de los más necesitados.

Manuel Serrano ha agradecido al Cotolengo "la gran labor social que realiza a diario para ayudar a los pobres más desamparados", recordando que en sus casas se acoge y atiende a enfermos crónicos, personas con discapacidad, niños y adultos de cualquier nacionalidad, ofreciendo una atención integral gracias al servicio directo de las Hermanas, el personal contratado y el voluntariado, en un ambiente familiar caracterizado por el espíritu de la caridad.

El alcalde ha recordado que la Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús lleva más de cincuenta años prestando servicio en Albacete, convertida en "un auténtico referente local de compromiso, solidaridad y trabajo voluntario para socorrer a quienes más lo necesitan".