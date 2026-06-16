Consistorio Guadalajara pide a Hernando rectificar y cuestiona su continuidad por acusarle de no colaborar en vivienda

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha exigido este martes al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que rectifique las declaraciones realizadas en una entrevista con Europa Press, en las que acusó al Consistorio de falta de colaboración en materia de vivienda y ha llegado a cuestionar su continuidad al frente de la Consejería.

Durante una comparecencia en la plaza Mayor, Esteban ha asegurado que las palabras del responsable regional de Fomento han causado "sorpresa" en el Gobierno municipal, al considerar que nunca ha existido ninguna propuesta concreta por parte de la Junta que el Ayuntamiento haya podido aceptar o rechazar.

"No entendemos absolutamente nada. Este Ayuntamiento no ha podido aceptar ni rechazar ninguna propuesta, sencillamente porque el consejero no ha hecho ninguna propuesta en materia de vivienda al Ayuntamiento de Guadalajara", ha afirmado.

El edil ha recriminado a Hernando el hecho de generar una "falsa polémica", así como "discordia" y "mal ambiente" entre administraciones cuando, según ha defendido, la postura del equipo de Gobierno siempre ha sido de "colaboración máxima".

"Nunca ha habido ninguna propuesta formal ni en las reuniones mantenidas ni en ningún otro ámbito para poder evaluarla y decir ni sí ni no", ha insistido.

Por ello, ha considerado que las declaraciones realizadas por el titular regional de Fomento "no son propias de un consejero". "Se lo debería hacer mirar y debería pensar si corresponde que continúe al frente de una cartera tan importante como la de Fomento", ha añadido.

PETICIÓN DE CAMBIOS NORMATIVOS

Por otro lado, el concejal ha pedido al Ejecutivo autonómico que impulse modificaciones legislativas para favorecer la construcción de vivienda. Entre otras medidas, ha solicitado que Castilla-La Mancha permita transformar con mayor facilidad suelos terciarios sin uso en ámbitos residenciales, siguiendo ejemplos aplicados en otras comunidades autónomas.

También ha reclamado una revisión de la normativa relacionada con la vivienda protegida, después de que algunos concursos municipales para la venta de parcelas destinadas a este fin hayan quedado desiertos.

Según ha explicado, los promotores consideran "insuficientes" los módulos económicos vigentes para hacer viables determinadas promociones ante el incremento de los costes de construcción.

"El problema de la vivienda es uno de los más importantes que tienen los ciudadanos y la comunidad autónoma tiene que implicarse", ha concluido.

BALANCE MUNICIPAL EN MATERIA DE VIVIENDA

Frente a las críticas del Gobierno regional, Esteban ha defendido la gestión desarrollada por el equipo de Gobierno. Así, ha recordado que ha concedido licencias para la construcción de 1.579 viviendas y que el 36,2% de las que actualmente se están edificando en la ciudad cuentan con algún régimen de protección.

En concreto, ha señalado que se han autorizado 599 viviendas protegidas, de las cuales 156 corresponden a alquiler asequible y 443 a régimen de compra.

También ha destacado la tramitación del Plan Especial del Casco Histórico, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para habilitar más suelo residencial e industrial y la nueva ordenanza que permitirá facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas.

Además, ha defendido la colaboración institucional existente con otras administraciones, recordando que las 156 viviendas de alquiler asequible promovidas en la ciudad han sido posibles gracias a la cesión de una parcela municipal para un proyecto impulsado conjuntamente con el Gobierno regional y el Ejecutivo central.

RECLAMACIONES A LA JUNTA

En este línea, Esteban ha aprovechado para reclamar al Gobierno autonómico el cumplimiento de diversos compromisos pendientes con la capital alcarreña. Entre ellos, ha citado la remodelación de la estación de autobuses, instando a la Junta a recuperar el proyecto presentado años atrás y retirado posteriormente de los presupuestos regionales de 2024.

Asimismo, ha recordado la obligación de rehabilitar el Fuerte de San Francisco tras las sentencias judiciales obtenidas por el Ayuntamiento y ha vuelto a reivindicar el desdoblamiento de la carretera CM-101 entre Guadalajara y Fontanar.

"Que deje de generar discordia, conflictos y falsas polémicas y se dedique a trabajar en colaboración con el Ayuntamiento para mejorar la ciudad y las condiciones de vida de los vecinos", ha reclamado.