El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Toledo refuerza los parques de Illescas y Talavera

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo, a través del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, continúa avanzando en su compromiso con la seguridad en la provincia y con la mejora de los servicios públicos esenciales, tras la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio en el Boletín Oficial de la Provincia.

La publicación de esta RPT supone "un paso decisivo y previo" a la futura aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2026, que permitirá culminar el proceso para cubrir la totalidad de las plazas vacantes recogidas en dicha relación, correspondientes a las categorías de bombero conductor y cabo.

En este sentido, el Consorcio Provincial tiene previsto iniciar los procesos selectivos en el primer semestre del presente año, con la convocatoria de un total de 30 plazas: 17 de bombero conductor y 13 de cabo.

Una vez concluidos estos procesos, se dará por finalizado el procedimiento para la cobertura completa de todas las vacantes existentes, reforzando así la plantilla y la capacidad operativa del servicio. Con la incorporación de los 17 nuevos efectivos en la categoría de bombero conductor, se logrará además reforzar las dotaciones de dos de los parques con mayor número de intervenciones: el Parque Comarcal de Illescas y el parque de Talavera.

En concreto, el Parque Comarcal de Illescas se verá reforzado pasando de 36 a 42 bomberos conductores logrando así dotar de 8 efectivos cada turno de guardia. Por su parte, el Parque de Talavera pasará de los 42 bomberos conductores con los que contaba en el año 2023 tras su incorporación al Consorcio, a un número total de 54 bomberos conductores, 12 cabos y un Sargento.

El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, Juan Carlos Sánchez, ha destacado que este proceso que ahora se inicia permitirá garantizar "un servicio moderno, eficaz y plenamente dimensionado a las necesidades reales de la provincia".

En este sentido, ha subrayado que "con esta actuación damos respuesta a una necesidad del servicio y demostramos que la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Toledo es una prioridad absoluta para este equipo de Gobierno".

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales del Consorcio, señalando que "esta apuesta no solo es por la seguridad ciudadana, sino también por quienes son los garantes de esa seguridad y trabajan cada día, con profesionalidad y vocación, al servicio de todos".

Desde la Diputación de Toledo se remarca que este avance refuerza el compromiso institucional con la mejora continua del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, consolidándolo como un pilar esencial para la protección y el bienestar de la provincia.