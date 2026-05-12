El Consorcio de Toledo adjudica las obras de rehabilitación del proyecto de Alamillos del Tránsito

Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo. - CONSORCIO DE TOLEDO

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la ciudad de Toledo ha adjudicado las obras de rehabilitación del proyecto de Alamillos del Tránsito. La UTE formada por las empresas Artectum y Kérkide será las encargada de desarrollar estas obras que --dentro del proyecto 'Toledo Emerge' impulsado por el Ayuntamiento de Toledo y la Diputación Provincial- cuenta además con el informe favorable de la Comisión Especial para el Patrimonio Histórico de la Ciudad de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y la licencia de obra por parte del Ayuntamiento.

El presidente del Consorcio y alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha destacado que "la unión de todas las administraciones públicas demuestra el éxito de proyectos que, como las viviendas cohousing de Alamillos, convierten a Toledo en un referente nacional en cuanto a rehabilitación de edificios históricos abandonados", ha informado el Consorcio en nota de prensa.

Esta adjudicación contempla una inversión superior al millón de euros y mantiene el compromiso de comenzar antes de verano las obras de esta primera fase en el inmueble ubicado en la calle San Juan de Dios, 5, que permitirá habilitar un total de 18 unidades residenciales.

Para las siguientes fases, el proyecto contempla la construcción total de 28 residencias, una nueva plaza pública y un aparcamiento con 70 plazas, también para vehículos eléctricos.