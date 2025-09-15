La constitución de empresas en C-LM baja medio punto en agosto en relación con el año pasado hasta las 191

Archivo - Entrada a una óptica, a 17 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Más de 50.000 pequeños comercios han tenido que cerrar en los últimos diez años, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Esto se d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La constitución de sociedades mercantiles registró en agosto un descenso del 0,5 por ciento en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del año pasado.

Mientras que en agosto de este año se notificaron 191 sociedades mercantiles, en 2024 fueron 192, tal y como se refleja en el avance mensual de la Estadística Mercantil presentado este lunes por el Colegio de Registradores.

Igualmente, se registraron 40 operaciones de ampliaciones de capital en la Comunidad autónoma, mientras que al año pasado fueron 37, un aumento del 8,1 por ciento en este mes de agosto.

A nivel nacional, registró un aumento del 3% en el número de empresas creadas respecto al mismo mes del año pasado, acumulando así cuatro meses consecutivos de crecimiento tras las caídas experimentadas en el primer cuatrimestre.

Los datos siguen siendo "positivos", aunque el ritmo de crecimiento "se ha ido suavizando de forma progresiva desde el destacado repunte registrado en mayo".

En términos absolutos, en agosto fueron constituidas 7.156 empresas en el conjunto de España, frente a las 6.948 registradas en el mismo mes de 2024.

A nivel autonómico, los mayores incrementos se dieron en País Vasco, La Rioja, Aragón y Andalucía; situándose en el lado opuesto Asturias, Navarra, Ceuta y Melilla y Murcia.

Igualmente, los registradores señalan que las operaciones de capital mantienen una "evolución favorable", ya que en agosto lograron un incremento del 11% en el número de ampliaciones en relación al mismo mes del año anterior, encadenando también cuatro meses consecutivos de subidas, un dato que refleja la "voluntad" de las compañías en reforzar su estructura financiera.

Dentro del análisis por regiones, y como es habitual, Madrid lidera el volumen de operaciones con 570 ampliaciones registradas en agosto, lo que supone un aumento del 9,6% frente al mismo mes del año anterior, seguido de Cataluña con 500 ampliaciones, un 14,7% más.

En el conjunto de territorios, los mayores crecimientos tuvieron lugar en Extremadura, Asturias y Aragón, mientras que descendieron más en Navarra, Cantabria y Castilla y León.

Durante el mes de agosto unos 202 concursos de acreedores fueron inscritos en los Registros Mercantiles, lo que representa un descenso del 21,1% en comparación al mismo mes de 2024 (256 concursos).

Los registradores indican que las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentraron conjuntamente más de seis de cada diez concursos registrados en dicho mes.