La constructora Hocensa, Empresa del Año en los premios que empresarios de Guadalajara entregarán el 15 de noviembre

La Confederación de Empresarios de Guadalajara anuncia los galardonados con los Premios Excelencia Empresarial 2025. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Guadalajara (CEOE-CEPYME) ha anunciado este jueves los galardonados con los Premios Excelencia Empresarial 2025, que se entregarán el sábado 15 de noviembre en la capital alcarreña, en una gala donde, en esta edición, el máximo galardón como Empresa del Año será para la constructora Hocensa.

Considerada "la noche de la economía alcarreña", la ceremonia rendirá homenaje al esfuerzo, la constancia y la pasión de empresarios, autónomos y emprendedores que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia, ha declarado la presidenta de CEOE-Cepyme en Guadalajara, María Soledad García, durante la presentación a los medios de comunicación, acto en el que ha estado acompañada por José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial, como principal patrocinador, y por el consejero delegado de Hocensa, César Esteban.

La ceremonia se desarrollará el sábado 15, a partir de las 19.00 horas, una gala conducida por la periodista alcarreña Lorena García.

La constructora Hocensa ha sido reconocida como Empresa del Año 2025, premio patrocinado por la Diputación Provincial de Guadalajara, y con el que se le quiere reconocer su dilatada trayectoria de más de seis décadas, su compromiso con la economía circular y su contribución al mantenimiento de las infraestructuras provinciales.

"Este galardón es un reconocimiento a una trayectoria y, sobre todo, a quienes trabajan día a día ejecutando proyectos que hacen posible el progreso de nuestra tierra", ha señalado su consejero delegado, recordando obras emblemáticas que han realizado o realizan en la provincia como el complejo Fuente de la Niña o la conservación de carreteras de la red provincial.

En el resto de categorías, para la presidenta de CEOE los galardones reflejan la diversidad y fortaleza del tejido productivo alcarreño

OTROS GALARDONADOS

Así, en Creación de Empleo la empresa premiada es GXO mientras que el reconocimiento a la Estrategia en Redes Sociales y Comunicación es para Servinor.

El galardón al Desarrollo Rural ha sido para Gustos de Antes y Ortopedia Fraguas recibirá el día 15 el premio a la Empresa Familiar.

El reconocimiento al Esfuerzo en Formación se lo llevará este año Mecafast mientras que el galardón a la empresa avícola de Mayor Expansión Empresarial es para Francisco de Lucas e Hijos y en el ámbito de la Innovación Empresarial la distinción es para Tutuvan.

Del mismo modo, Memsa recibirá el premio a la Empresa más Respetuosa con el Medio Ambiente y el reconocimiento al Establecimiento Comercial del Año es para Tien21 Guadalajara.

En Prevención de Riesgos Laborales el empresariado de Guadalajara ha destacado a Accelera by Cummins y la Empresa Turística del Año es El Vagón de Baides, alojamiento rural singular en la Sierra Norte.

El premio a Emprendedora ha recaído en Meriche Alta Costura Infantil y en Desarrollo Tecnológico el galardón se lo lleva Factor 5.

El premio a Directiva del Año corresponde a Laura Baldominos Carrasco y en el área de Desarrollo Sostenible el reconocimiento recae en Bormioli Rocco, fábrica de vidrio en Azuqueca de Henares comprometida con el reciclaje y la innovación energética.

La Mención Especial recae este año en Pedro García Moya, veterano empresario del sector metalúrgico y miembro fundador de CEOE Guadalajara, por toda una vida dedicada al trabajo y al asociacionismo empresarial.

La presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara ha destacado que estos galardones "son únicos porque son los propios empresarios y autónomos quienes reconocen a sus compañeros", y ha afirmado que la provincia "ha demostrado poseer una fuerza admirable y un tejido empresarial sólido y comprometido con su territorio".

García ha reivindicado, además, el papel de los empresarios como "garantes del estado del bienestar" y ha reclamado a los responsables políticos que "los sitúen en el centro de sus políticas", recordando que "la mejor política social es la de generar empleo, pagar impuestos y convertir el esfuerzo en oportunidades para todos".

De su lado, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha felicitado a los premiados y subrayado que "Hocensa es una empresa que sigue colaborando con la Diputación, sacando adelante proyectos en un momento en el que no es fácil encontrar compañías tan comprometidas".

Además, ha ensalzado "el papel del empresariado alcarreño, desde las grandes industrias hasta los emprendedores rurales, que representan el motor de desarrollo de la provincia".