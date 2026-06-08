Continúa investigándose el incidente en Alcázar de San Juan para poner al detenido a disposición judicial

Archivo - El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcald - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La investigación para esclarecer el incidente que se produjo este domingo en Alcázar de San Juan, en el que una persona resultó detenida por rociar con líquido corrosivo a otras cuatro, se sigue investigando para poner al presunto agresor a disposición judicial.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Pablo Sabrido, a preguntas de los medios en la presentación de los actos con motivo del Día de los Archivos.

Sabrido ha señalado que fue "el dueño de un establecimiento" el que arrojó "algún abrasivo sobre otra persona, el cónyuge de una de sus empleadas".

Un hombre rociaba presuntamente a otras cuatro personas con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), a las 12.35 horas en vía pública en la Plaza de España, hechos por los que la Policía Nacional le detuvo.

Resultaron heridas cinco personas, de las cuales tres han sido dadas de alta --entre ellos el presunto agresor--, y otras dos se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Getafe, una en estado grave y otra muy grave.