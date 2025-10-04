Continúan las labores de vigilancia del fuego de Peñalba de la Sierra (Guadalajara)

Zona del incendio de Peñalba de la Sierra. - PLAN INFOCAM

GUADALAJARA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continúan las labores de vigilancia en el incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) apoyadas en el trabajo de 6 medios y 27 personas, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Se mantiene un medio aéreo y cinco terrestres, que se suman a 21 efectivos y cinco más de personal interno.

El incendio forestal se dio por controlado el pasado miércoles después de haberse originado el pasado 21 de septiembre en el entorno del Pico del Lobo.

El pasado lunes por la tarde se decretó la bajada a nivel 1 del incendio y se desactivó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para Castilla-La Mancha. El martes a mediodía se dio por estabilizado y, por la tarde, a las 20.00 horas, se decretó la bajada a nivel 0.

La superficie afectada es de 3.000 hectáreas, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en superficie de Castilla y León.