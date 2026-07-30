Controlado el incendio declarado este jueves en Villarejo de Montalbán (Toledo)

Incendio en Villarejo de Montalbán
Incendio en Villarejo de Montalbán - PLAN INFOCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: jueves, 30 julio 2026 19:16
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TOLEDO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán (Toledo) ha quedado controlado a las 18.39, según informa el servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional.

El fuego se ha originado a las 11.58 horas y se ha alertado del mismo a través de una llamada particular.

En las labores de extinción han llegado a participar hasta 16 medios, cinco de ellos aéreos. Queda en el lugar un operativo formado por 29 personas, integrantes de seis medios terrestres.

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