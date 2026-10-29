Controlado el incendio en el tejado de la nave de una carpintería metálica de Saceruela

Archivo - Ambulancias del transporte sanitario de Cuenca. - CCOO - Archivo

CIUDAD REAL 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han conseguido controlar el incendio que se ha declarado este jueves en el tejado de la nave de una carpintería metálica situada en la calle Cerro de la Cigüeña de la localidad ciudadrealeña de Saceruela.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.55 horas sin que haya habido afectados.

Al lugar de los hechos se han desplazado los bomberos de Almadén y Puertollano, la Guardia Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico, en preventivo.