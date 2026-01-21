La convocatoria de ayudas Vinati alcanza en C-LM un total de 84 solicitudes hasta llegar a 55 millones de euros

El consejero en la visita a Bodegas Cristo de la Vega, en Socuéllamos. - JCCM

CIUDAD REAL 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha informado durante su visita a la Bodega Cristo de la Vega de que, una vez cerrado el plazo de la convocatoria de ayudas Vinati este 15 de enero, se han presentado 84 solicitudes que suponen una inversión en el entorno de los 55 millones.

"Esta cifra pone de manifiesto la inquietud que hay en el sector del vino por seguir mejorando y adaptándonos a las necesidades que los consumidores demandan, pero, sobre todo, también a seguir viendo una oportunidad de negocio, que es algo que respalda el Gobierno regional y con lo que nos sentimos tremendamente orgullosos y satisfechos, y por lo que vamos a seguir peleando", en palabras de Julián Martínez Lizán.

Todo ello en aras de mejorar la competitividad de las industrias vitivinícolas, una línea de trabajo "fundamental para nuestro Gobierno porque Castilla-La Mancha es la bodega y el viñedo del mundo y lo queremos seguir siendo". De hecho, desde 2015 se han desarrollado 491 proyectos VINATÏ que han supuesto una inversión de más de 427 millones, con una ayuda de más de 144 dirigida a mejorar las infraestructuras y las condiciones de elaboración de vinos "de excelente calidad".

Así lo ha expuesto el consejero en declaraciones a la prensa antes de visitar esta bodega que, precisamente, cuenta con instalaciones renovadas y que ha sabido aprovechar el apoyo que desde la Administración se le puede dar.

"Concretamente en Vinati, han hecho inversiones en estos últimos años por más de 3,7 millones de euros, con tres proyectos presentados, dos que ya están finalizados y por los que han percibido 910.000 euros, y uno que está en ejecución para su finalización y cobro de la subvención, y que ponen de manifiesto ese compromiso mutuo, que Administración y cooperativa tienen por mejorar esos procesos productivos y de transformación, así como de ampliación en las labores que vienen realizando y el apoyo que se le presta a este servicio", ha indicado el consejero.

UNA COOPERATIVA PIONERA

Martínez Lizán ha valorado que ésta sea una de las mayores cooperativas de la región con más de medio millón de hectólitros de vino y mosto producidos anualmente. Aunque tienen diferentes variedades, fue una de las primeras bodegas en apostar por embotellar Airén, "nuestra variedad autóctona, y hoy su marca Yugo es conocida y reconocida tanto en nuestro país como en el extranjero".

Bodegas Cristo de la Vega tiene una trayectoria de más de 70 años y roza los 800 socios en un municipio de 12.000 habitantes, lo que indica que prácticamente todo el pueblo está involucrado de una u otra forma con esta bodega y la bodega lo está con su pueblo porque colabora en actividades deportivas y culturales, dinamizando no sólo la economía, sino también la vida social, "demostrando que una cooperativa en el medio rural puede ser mucho más que una empresa".

Por último, el consejero ha señalado que su vocación de mejora no se circunscribe solo a las instalaciones y las producciones sino a otros ámbitos como la igualdad, en el que Bodegas Cristo de la Vega "es un ejemplo", ya que desde hace cuatro años cuenta con una presidenta María José Moreno, demostrando que cada vez hay más mujeres con cargos de responsabilidad en los consejos rectores, además de ser socias, enólogas, gerentes, técnicas de comercio exterior o estar al frente de la administración.

Durante la visita a las instalaciones ha estado acompañado por la presidenta del Consejo Rector, Maria José Moreno; la concejal del Ayuntamiento, Salomé Carrión; la directora general de Producción Agroalimentarias y Cooperativas, Elena Escobar; la delegada provincial, Amparo Bremard; y el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real.

Sin salir del sector vitivinícola, el consejero ha dado cuenta de que ayer se aprobó en Conferencia Sectorial la ayuda a la promoción del vino en terceros países, para la que Castilla-La Mancha contará con 2,3 millones de euros en su convocatoria de 2026. Las solicitudes recibirán una ayuda máxima equivalente al 50 por ciento de su inversión. Las resoluciones de aprobación se enviarán a las bodegas en las próximas semanas.