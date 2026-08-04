La convocatoria del IRPF 2026 alcanza un récord con 791 proyectos presentados por 336 entidades sociales en C-LM

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín. - JCCM

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha valorará un total de 791 proyectos de interés social presentados por 336 entidades del Tercer Sector dentro de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2026.

Se trata del mayor número de iniciativas que concurren a esta convocatoria desde que la Comunidad Autónoma asumió su gestión, consolidando este programa como uno de los principales instrumentos de colaboración entre la Administración regional y las entidades sociales, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, ha informado del estado de tramitación de la convocatoria, en la que se han registrado 816 solicitudes y en la que participan 34 entidades que concurren por primera vez o que retoman su participación tras más de tres años sin hacerlo, un dato que refleja el fortalecimiento del tejido asociativo de Castilla-La Mancha y la incorporación de nuevas iniciativas sociales.

En este sentido, Martín ha señalado que "la respuesta de las entidades ha sido verdaderamente encomiable y pone de manifiesto la gran fortaleza del tejido social de nuestra Comunidad Autónoma, comprometida sobre todo en el área social".

En cuanto a la financiación, Martín ha explicado que la convocatoria alcanzará este año los 23,8 millones de euros, la mayor dotación desde que Castilla-La Mancha asumió su gestión y un 16,13% más que en 2025. Estos recursos permitirán financiar proyectos de inclusión social, discapacidad, personas mayores, infancia y familia, promoción de la autonomía personal, salud, juventud, igualdad, voluntariado y participación social en toda la región.

Para la viceconsejera, este aumento "demuestra una prioridad clara del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es fortalecer la colaboración con el Tercer Sector para seguir reforzando las políticas públicas de bienestar social, porque reforzando al Tercer Sector, reforzamos también la participación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha". Por ello, ha subrayado, "nuestro compromiso es seguir fortaleciendo esta convocatoria, porque constituye una herramienta esencial para desarrollar proyectos de interés social en todo el territorio".

Desde que Castilla-La Mancha asumió la gestión de estos fondos en 2017, la convocatoria ha pasado de 9,7 a cerca de 24 millones de euros, más que duplicando su dotación y consolidándose como uno de los principales instrumentos de colaboración entre el Gobierno regional y las entidades del Tercer Sector.

RIGOR Y TRANSPARENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Respecto al estado de la tramitación, la viceconsejera ha explicado que, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 2 de junio, los equipos técnicos de la Viceconsejería han revisado todos los expedientes registrados.

Como resultado de este proceso, se han contabilizado 14 expedientes desistidos y 11 inadmitidos por incumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Además, se ha requerido la subsanación documental de 358 expedientes, con el objetivo de garantizar que todas las entidades dispongan de las máximas garantías para completar correctamente sus solicitudes.

Martín ha señalado que todas estas actuaciones responden a la aplicación objetiva de los criterios establecidos en la convocatoria y garantizan la igualdad de oportunidades, la transparencia y el rigor en la gestión de los fondos públicos, lo que ha permitido situar a Castilla-La Mancha como una comunidad autónoma de referencia en la ejecución de estos recursos.

Finalmente, la viceconsejera ha recordado que esta convocatoria responde a la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que marcan la X Solidaria en su declaración de la renta, haciendo posible que esos recursos se transformen en proyectos de interés social que llegan a todo el territorio regional y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.