Cooperativas Agroalimentarias quiere vertebrar la comercialización del pistacho ante su inminente "explosión productiva"

Del Real augura una buena campaña comercial del vino castellano-manchego y confía en el auge de la airén

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha realizado un análisis del sector del pistacho en la región, augurando un aumento de la productividad en los próximos años a tenor de la superficie plantada, escenario ante el que reivindica la agrupación de la cooperativas en los procesos del procesado y de la comercialización.

En una entrevista con Europa Press, Del Real ha recordado que Castilla-La Mancha es la principal región productora de pistacho en España y de Europa, con casi el 80% de la superficie total nacional dedicada a este fruto seco, rozando las 80.000 hectáreas.

Un total cultivado que, por el momento, solo está en producción un 15% del mismo, ya que el resto está aún en crecimiento para un árbol que necesita hasta ocho años para ser productivo.

Con este escenario, ha afirmado que en los próximos años se irá aumentando la superficie en producción a razón de aproximadamente 8.000 hectáreas más año, por lo que "la explosión productiva está por llegar".

A todo ello suma buenas perspectivas para el mercado nacional y regional, ya que según sus cálculos, la producción actual aún no cubre el 12 por ciento del consumo de todo el país.

Y es que además de las "propiedades saludables" derivadas de su consumo, se añade que es "un producto que está en expansión en cuanto a entrada de nuevos consumidores", por lo que hay que ser "optimistas" en cuanto a su rentabilidad.

Con estos condicionantes, lo que pretende ahora Cooperativas Agro-alimentarias es "vertebrar toda la producción que se va a recolectar" dentro de "muy pocos años", algo que se quiere hacer "sin cometer los errores que antaño se produjeron en otros sectores agroalimentarios, en los que se crearon numerosas cooperativas dedicadas a lo mismo en los mismos pueblos o comarcas ".

El reto pasa por consolidar más capacidad de procesado de este cultivo, ya que el pistacho, al menos en las primeras fases de procesado, "se parece más a la uva que a la almendra", pues necesita un primer secado en un plazo muy corto de tiempo desde que es recolectado, entre 24 o 48 horas como máximo para que no se estropee", argumenta, lo que le sirve para poner de manifiesto la necesidad de "unas infraestructuras" que aglutine a los productores en esta fase de la cadena.

"Las cooperativas, que ya han creado secciones de frutos secos, están montando instalaciones para el pistacho. Y una vez que el pistacho esté secado, intentamos crear estructuras más dimensionadas para las siguientes fases, sobre todo para la industrialización", desgrana Del Real. Una estrategia que está encaminada a comercializar conjuntamente toda la producción y evitar así una competencia entre productores.

"Queremos que haya pocas estructuras comercializadoras que aglutinen el mayor volumen de pistacho a sacar al mercado; estructuras cooperativas que tengan capacidad de abordar mercados de valor a nivel nacional y, sobre todo internacional. Y en ese esquema estamos trabajando", afirma.

Unos pasos que habrá que dar con la intención de sacar "el mayor valor posible" a un producto "rentable y que está de moda", para lo cual ya se cuenta con herramientas proporcionadas por la Consejería de Agricultura en la región, "que ya ha puesto en marcha un plan estratégico para crear estructuras eficientes".

BUENAS PERSPECTIVAS EN EL MERCADO DEL VINO A NIVEL REGIONAL

En cuanto al sector del vino, la foto fija actual viene marcada por una campaña "muy condicionada por la climatología", primero por las buenas lluvias de primavera pero, meses después, por una ola de calor de 20 días en agosto, que abocan a las viñas de la región a una producción por debajo de la del pasado año.

Sumado a la escasez de producto en las bodegas y a la buena calidad de la uva de esta vendimia, vaticina "precios interesantes" para los productores de las cooperativas" lo cual "garantiza la estabilidad del sector en la región".

Eso sí, "los costes de producción también están siendo altos"; desde la energía hasta los productos fitosanitarios y pasando por los fertilizantes, lo cual "merma la rentabilidad neta".

Una radiografía similar a la de países del entorno, "que han tenido que corregir previsiones a la baja", lo que hace que el año pueda ser "comercialmente interesante".

LA AIRÉN, JOYA DE LA CORONA

En un mercado que no deja de bajar el consumo del vino, considera Del Real que la región tiene "una ventaja competitiva importante" con su variedad autóctona, la Airén. "Quien prueba estos vinos, se engancha".

Con la vista puesta en la celebración del próximo 30 de noviembre del Día Internacional del Airén y un inminente plan estratégico específico para su promoción, confía en que su consumo se vaya al alza.

"Estamos en un momento de consumo de vinos blancos que nos favorece, también espumosos, rosados y tintos jóvenes están triunfando. A Castilla-La Mancha este cambio en las tendencias de consumo nos va muy bien, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras regiones vitivinícolas del país", afirma.