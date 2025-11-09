Corduente acogerá una jornada informativa sobre el Sistema de Reconocimiento del Turismo de Naturaleza de la Red Natura

GUADALAJARA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 12 de noviembre, el Centro de Interpretación Dehesa de Corduente (Guadalajara) acogerá una Jornada de información y formación dedicada al Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad del Turismo de Naturaleza de la Red Natura 2000 (SRNTRN 2000), enmarcada en el Proyecto de Cooperación Interregional 'Ecoturismo en Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha'.

Esta jornada, organizada por el Parque Natural del Alto Tajo y el Geoparque Mundial Unesco Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la ADR Molina de Aragón-Alto Tajo, está dirigida a empresas y profesionales del sector turístico, así como a todas aquellas personas interesadas en la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural.

El objetivo de esta jornada, según han detallado los organizadores en un comunicado, es informar a las empresas de turismo de naturaleza sobre la importancia de conservar y poner en valor los espacios protegidos donde desarrollan su actividad, y dar a conocer qué es la Red Natura 2000, su papel en la protección de la biodiversidad europea y las oportunidades que ofrece su sistema de acreditación.

Durante la sesión se presentarán los beneficios concretos de la acreditación SRNTRN 2000: mejora del posicionamiento turístico, acceso a redes de colaboración, formación específica en sostenibilidad, promoción y reconocimiento público de las empresas adheridas.

También se explicará el proceso de acreditación y los requisitos de incorporación para aquellas empresas interesadas en formar parte de este sistema, diseñado para fortalecer el ecoturismo responsable y la economía verde en los territorios rurales.

La comarca Molina de Aragón-Alto Tajo destaca por su excepcional diversidad natural, geológica y patrimonial, con un alto grado de conservación reconocido en varios espacios naturales protegidos, siete de ellos integrados en la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.