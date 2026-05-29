Corporación talaverana pide a Ayuntamiento y Diputación apoyo a la redacción de proyecto de modernización de regadíos

Los representantes de los grupos municipales de Talavera con los regantes. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal talaverana se ha unido en pleno para instar al Ayuntamiento y a la Diputación a su colaborar econonómicamente con el coste del presupuesto para la redacción del proyecto de modernización de los regadíos de la zona regable del Canal Bajo del Alberche, garantizandose así el apoyo institucional necesario para el desarrollo de esta actuación estratégica y que la carga no recaiga en nuestros agricultores y ganaderos.

El concejal de Empleo, Javier Muñoz-Gallego, ha explicado que este proyecto, que tendrá un gran impacto económico y social. "La modernización de los regadíos no es únicamente una infraestructura hidráulica, sino que supone "mejorar la eficiencia hídrica, optimizar recursos y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas en un momento especialmente complejo para el campo".

Desde el Grupo Socialista han recordado que se trata de una inversión que va a permitir mejorar la competitividad del sector primario, así como favorecer la creación de empleo o fijar población tanto en Talavera como en la comarca.

En total, esta iniciativa va a beneficiar a las cerca de 10.000 hectáreas de cultivo de Talavera y de distintos municipios de la zona, como Cazalegas, San Román de los Montes, Pepino o Calera y Chozas.

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO

De igual modo, las tres formaciones políticas han votado a favor de instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a cumplir el protocolo firmado entre el Ayuntamiento, la Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades, el 30 de marzo de 2023, prorrogado el 30 de marzo de 2025, para la creación de un Centro de Tecnificación Deportiva de Piragüismo en Talavera.

En le texto se especifica que el Ayuntamiento de Talavera ha cumplido su parte del Protocolo "en tiempo y forma", facilitando los terrenos en los que se construirá el Centro de Tecnificación, ha realizado el proyecto básico y de ejecución, con las correcciones oportunas bajo los criterios de supervisión expuestos por los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Igualmente, el Ayuntamiento también ha aportado el estudio geotécnico requerido por la Junta.

Se exige por tanto a la Junta una partida presupuestaria para tal fin, ya que "a día de hoy no existe dicha partida en los presupuestos de 2026 destinada al Centro de Tecnificación de Piragüismo en Talavera de la Reina".

RECHAZADA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los votos de PP y Vox en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina han frenado la moción del Grupo Socialista que pedía constituir una comisión de investigación sobre las actuaciones que se realizaron desde el Consistorio antes, durante y después de las inundaciones ocurridas en febrero de 2026.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha recordado que toda la actuación desarrollada durante la emergencia "está perfectamente documentada y acreditada" en las correspondientes actas del CecopaL, Cecopi y Puesto de Mando Avanzado, remitidas además por los canales oficiales establecidos por el 112 y trasladadas rigurosamente al órgano competente.

Asimismo, ha recordado que actualmente ya se está facilitando documentación a los vecinos afectados que la han solicitado, insistiendo en que "no existe absolutamente nada que ocultar".

Los socialistas, por contra, han criticado que el alcalde, José Julián Gregorio, esté eludiendo su responsabilidad, demostrando una vez más que "la falta de transparencia y la opacidad es la seña de identidad de su equipo de Gobierno.

La oposición acusa a Gregorio de estar dando "a cuentagotas" información, lo que finalmente les obligará a judicializar este asunto. "Se está vulnerando nuestro derecho y el de los vecinos a recibir la información".

También han criticado que el alcalde haya faltado a su palabra, recordando que ni se ha creado una oficina de atención ni se ha puesto en marcha una línea de ayudas municipales para los afectados por las inundaciones a pesar de haberse aprobado en Pleno por unanimidad gracias a la moción presentada por el Grupo Socialista en febrero de este mismo año.

USO DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

El pleno de mayo también ha aprobado de forma inicial por mayoría la Ordenanza Municipal reguladora del uso de vehículos de movilidad personal (VMP) entre las principales medidas "destaca la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales", la obligatoriedad del casco homologado, una edad mínima de 15 años para conducir estos vehículos, velocidad máxima de 25 km/h, seguro obligatorio de responsabilidad civil y la exigencia de que los vehículos estén certificados conforme a la normativa estatal.

Además, se regula el uso obligatorio de luces y elementos reflectantes, la prohibición de utilizar auriculares o teléfonos móviles durante la conducción y se refuerzan las herramientas de control e intervención de la Policía Local.

Por contra, el portavoz del Grupo Municipal Vox, David Moreno, ha lamentado que tanto el Partido Popular como PSOE hayan rechazado su moción para la defensa del campo español y el rechazo al acuerdo comercial UE-Mercosur, en "tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores españoles".