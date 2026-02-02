Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola acogerán el III Festival Comarcal de las Aves del 6 al 8 de febrero

Laguna de Pétrola. - JCCM

Los municipios de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola acogerán del 6 al 8 de febrero el III Festival Comarcal de las Aves, una iniciativa que vuelve a unir territorio, naturaleza y desarrollo rural en torno a uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Albacete.

Una edición más, la cita cuenta con el apoyo decidido de la Diputación, dentro de la apuesta del Gobierno de Santi Cabañero por el turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la dinamización del medio rural. La institución acompaña este proyecto con una aportación cercana a los 10.000 euros.

El Festival es fruto del trabajo coordinado de los ayuntamientos de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola, con sus respectivos responsables municipales al frente (Eugenio Farías Alcantud, Isabel Martínez Arnedo y Enriqueta Hoyos Cantos, respectivamente) y se ha consolidado como un ejemplo de colaboración institucional y visión comarcal, en la que cada localidad aporta su identidad dentro de un interesante proyecto común, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La comarca del Monte Ibérico-Corredor de Almansa alberga una diversidad de ecosistemas poco habitual en el sureste peninsular. Junto al complejo lagunar endorreico --que puede llegar a superar las 25 lagunas en episodios húmedos-- conviven amplias agroestepas que han favorecido históricamente la presencia de especies tan emblemáticas como la avutarda, el sisón o, en invierno, las grullas, siendo este uno de los pocos enclaves del entorno donde pueden observarse con regularidad.

Este mosaico de paisajes permite que en la zona se hayan citado cerca de 300 especies de aves, lo que convierte al territorio en un destino privilegiado para el turismo ornitológico, la investigación científica y la educación ambiental. Una riqueza que, como se viene respaldando desde la Diputación en los últimos años, supone una oportunidad real para diversificar la economía local y generar actividad ligada al respeto y cuidado del entorno.

PROGRAMA

Durante tres días, el III Festival Comarcal de las Aves ofrecerá una programación amplia y accesible, pensada tanto para personas expertas como para público general y familias. El programa incluye rutas guiadas de observación, actividades de anillamiento científico, talleres de ciencia ciudadana, construcción de cajas nido, escucha de sonidos de la naturaleza, charlas divulgativas y mesas redondas, además de propuestas educativas para público infantil.

Las actividades se concentrarán principalmente en Corral-Rubio durante el viernes y el sábado, mientras que el domingo se desarrollarán propuestas de forma simultánea en los tres municipios, mostrando la diversidad de enclaves y reforzando el carácter comarcal del evento.

Más allá de su dimensión ambiental y tras lo visto en las experiencias previas, el Festival tiene un impacto directo en la dinamización de la economía local, atrayendo visitantes de otras provincias y comunidades autónomas, y generando movimiento en alojamientos, bares, comercios y servicios, especialmente en una época del año tradicionalmente alejada de los grandes flujos turísticos.