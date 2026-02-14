Cortada la A-33 a la altura de Caudete por el accidente de un camión

Archivo - Imagen de Caudete en Google Maps - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-33 ha quedado cortada este sábado a la altura del municipio albaceteño de Caudete por el accidente de un camión, ocurrido ya en la provincia de Valencia.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en el kilómetro 88 en sentido Valencia, ya en tierras valencianas, mientras que el corte, que está dentro del límite de Castilla-La Mancha, se ha producido entre el kilómetro 90,7 y el 75,2.

En el lugar se han personado efectivos de Mantenimiento de Carreteras.