Cortada la A-3 en Castillejo de Iniesta tras el incendio de un camión que se ha saldado sin heridos

Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL

CUENCA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La A-3, a la altura del kilómetro 224 (en los dos carriles sentido Madrid), dentro del término de Castillejo de Iniesta (Cuenca), ha quedado cortada este lunes debido al incendio de un camión, que se ha saldado sin heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se registró a la 1.30 horas.

A consecuencia del suceso se está dando paso por la antigua N-III. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar, la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. El camión llevaba productos cosméticos, que son altamente inflamables, y los bomberos, por el momento, no pueden trabajar.