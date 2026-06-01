Cortada la TO-23 en Toledo por el vuelco de un camión que transportaba arena

Archivo - TO-23 a la altura de Toledo - GOOGLE MAPS - Archivo

TOLEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera TO-23 permanece cortada este lunes dentro del término municipal de Toledo tras el vuelco de un camión que transportaba arena, accidente que no ha dejado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 9.15 horas en el kilómetro 5,800 de la carretera, cuando el camión ha volcado de lado, lo que ha provocado el corte de la vía.

En concreto, la TO-23 permanece cerrada al tráfico del kilómetro 5,300 al 6,100. Se está ofreciendo paso alternativo por la calle Río Jarama.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.