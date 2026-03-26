Cortado un carril de la A-2 en Torija por el vuelco de un camión cuyo conductor ha resultado ileso

Camión accidentado en la A-2 a la altura de Torija. - 112 C-LM

GUADALAJARA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El carril derecho de la carretera A-2, en sentido Zaragoza, permanece cortado a la altura de Torija (Guadalajara) tras el vuelco de un camión ocurrido en la noche de este miércoles, cuyo conductor ha resultado ileso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente tenía lugar este miércoles a las 21.20 horas en el kilómetro 69 de la citada vía, cuando se produjo el vuelco de un camión que transportaba placas solares, esparciendo la carga a lo largo de la carretera.

En un primer momento los dos carriles quedaron cortados pero durante la noche quedó abierto el carril izquierdo, permaneciendo cortado el derecho a la espera de que una grúa se acerque al lugar para remolcar el camión accidentado.

En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil, personal de Mantenimiento de Carreteras y bomberos de Azuqueca de Henares.