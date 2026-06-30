Las Cortes exponen una estenotipia y un dictáfono con los que se tomaban nota de las sesiones parlamentarias

Las Cortes Regionales exponen desde hoy una estenotipia y un dictáfono - CARMEN TOL2

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha exhiben desde este martes, en la sala noble de su sede en el Convento de San Gil de Toledo, una estenotipia de los años setenta y un dictáfono de los años ochenta, dos artilugios que permitían grabar las sesiones parlamentarias para posteriormente redactar los diarios de sesiones.

Con motivo del Día Internacional del Parlamentarismo, hoy 30 de junio, las Cortes regionales han dispuesto junto a la galería de retratos de expresidencias una vitrina con estos dos artilugios ya en desuso, pero directamente vinculados al ejercicio parlamentario.

El más antiguo de ellos es una máquina de estenotipia Grandjean, donada por Mª Victoria Redondo Hernández (estenotipista que trabajó para la Administración en los años setenta), como la que se ha usado siempre en el Congreso para trascribir los plenos. Se trata de un método muy útil para tomar notas de manera ultrarrápida y de manera fiable a partir de un teclado de únicamente 23 teclas.

También se exhibe uno de los dictáfonos que aún se conservan y que se utilizaron en el inicio de la andadura de las Cortes regionales, concretamente el que se usaba en su primera sede del Castillo de San Servando en Toledo en la primera legislatura. Los ujieres se encargaban de grabar las sesiones en el propio Salón de Plenos y luego ofrecían estas cintas de gran formato a un equipo de personas funcionarias de la casa encargadas de transcribir su contenido, que las reproducían al ritmo que marcaban con unos pedales.

Además de las propias máquinas, un código QR permite descargar un vídeo con una explicación de su funcionamiento, uso y finalidad, si bien la estenotipia --que continúa usándose en las Cortes Generales-- nunca llegó a formar parte de los dispositivos utilizados en la Cámara Autonómica. En estos momentos la transcripción se hace a partir del registro en archivos de audio de la propia megafonía de las sesiones, según ha informado el Parlamento en nota de prensa.

A partir de ahora, la exposición de ambos aparatos se suma a otra serie de curiosidades que desgrana el recorrido guiado al parlamento con el programa Cortes Abiertas, que ofrece la posibilidad de conocer San Gil con visitas concertadas para grupos cerrados, como centros educativos y asociaciones, o en las visitas guiadas de las habituales jornadas de Puertas Abiertas. Las personas interesadas en venir podrán hacerlo a partir de septiembre, ya con esta novedad incorporada, enviando un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefoneando al número 925 259 808.