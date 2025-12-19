Cortes C-LM esperan aprobar entre enero y febrero de 2026 la reforma del Estatuto de personas consumidoras

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido. - CORTES

TOLEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de modificación del Estatuto de personas consumidoras en Castilla-La Mancha se sitúa entre las primeras leyes que aprobará el Parlamento autonómico en 2026, "muy probablemente entre enero y febrero de 2026", tal y como ha avanzado este viernes el presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

Durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance del 4º y 5º periodo de sesiones en las Cortes, Bellido ha señalado que el 6º periodo de sesiones traerá esta reforma, que viene "impulsada por reformas sustanciales en el marco estatal" y sobre la que no espera que haya "una gran dificultad para llegar a un acuerdo".

Además, está en tramitación el Proyecto de Ley para modificar la Ley de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, solicitada por el sector, y ante la que tampoco augura "problemas" porque "es una reforma muy técnica".

A falta de conocer las iniciativas legislativas que prevé el Gobierno para el año próximo, se encuentran también en tramitación iniciativas legislativas de Vox, relacionadas con la violencia intrafamiliar, la modificación de la Ley de Aguas, la modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros y la elaboración de un Plan Nacional del Lobo, entre otras.

No obstante, Bellido se ha detenido en la aprobación, entre el primer y el segundo trimestre, de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha --que, como ha mencionado, se elaboró con un "amplísimo acuerdo" y en colaboración con entidades y agentes sociales de la región--, y que provocará "la necesidad de hacer algunos ajustes legislativos en algunas leyes autonómicas".

En su comparecencia, que ha comenzado con un resumen gráfico en vídeo de la actividad más relevante del Parlamento durante estos dos periodos de sesiones que ahora terminan, ha repasado la actividad parlamentaria destacando las ocho leyes aprobadas entre enero y julio, que aunque no han salido adelante por unanimidad, sí han contado al 50% con el apoyo del PP, algo que ha valorado como "inédito en España".

De entre esas leyes ha ensalzado como "la más importante" la reforma del Estatuto de Autonomía, pero también la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, la Ley del Consejo Social de la UCLM, la de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de la región o la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa.

Las Cortes han celebrado este año 21 reuniones de la Junta de Portavoces y 39 de la Mesa de las Cortes, 24 comisiones y 22 sesiones plenarias. Se han sustanciado 58 intervenciones del Consejo de Gobierno en pleno, se han contestado 57 preguntas orales y un "número muy relevante" de preguntas escritas.

Pablo Bellido ha resaltado, de otro lado, la labor institucional realizada por las Cortes, con la que se ha buscado darle un "importante sesgo" de "actividad ejemplarizante, reivindicativa y de carácter social", algo que ejemplificado en la primera edición de los Premios Diké de Derechos Humanos del Parlamento, con los que se busca significar cómo "hemos construido un espacio de convivencia y de derechos sociales que no se pueden violar".

Tras repasar otras acciones como la adhesión de las Cortes a la Candidatura de Toledo para ser designada Capital Europea de la Cultura 2031, donde están "a lo que nos pida el Ayuntamiento", ha aludido, a preguntas de los medios, al trasladado de la sede de las Cortes al edificio del Quixote Crea en Toledo, un tema sobre el que "no hay información nueva" salvo "la voluntad de encontrar un espacio más holgado y con más capacidad" para el Parlamento.

MODERACIÓN Y EDUCACIÓN

Durante su comparecencia ante los medios, Pablo Bellido ha profundizado en el comportamiento de los diputados regionales para valorar que "a pesar de que el clima nacional contribuye a que las formas se vayan deteriorando, en Castilla-La Mancha todavía somos capaces de mantener cierta moderación y cierta contención".

Aunque ha admitido que se han retirado "ofensas o exabruptos o descalificaciones que algunos diputados han referido a otros o a personas de la sociedad" estos "son puntuales". "Tenemos la obligación de portarnos con moderación y con educación en coherencia a cómo se comporta nuestra sociedad, y no vamos a tolerar en ningún caso descalificaciones y ofensas contra nadie".

Preguntado por la situación del Congreso de los Diputados y cómo se gestiona esa situación allí, Bellido ha señalado que esta Cámara tiene "una magnífica presidenta" a la que debe afecto y no juzga, y que su papel allí es "realmente difícil", aunque, a su juicio, "es mejor detener algunas actitudes que no son deseables". Según Bellido, actualmente hay una estrategia "premeditada para convertir la vida política española en una trinchera" y "nos arrepentiremos de esta época tan tenebrosa" de falta de respeto.

No obstante, y aunque "las formas se mantienen", ha lamentado que los consensos que tradicionalmente se producían en las Cortes en torno a las declaraciones institucionales "hoy son inviables" en materias como la violencia machista o los Derechos Humanos vinculados a la infancia, debido a que "Vox no vota a favor".

Al respecto de este grupo parlamentario, Bellido ha lamentado la "posición extrema, deshumanizada y cruel" que mantiene Vox respecto de "niños que viven situaciones realmente dramáticas" así como su "negacionismo" ante la violencia machista.