Cortes se quedan sin consenso en torno al 8M tras descolgarse el PP escudándose en excarcelación de violadores

Blanca Fernández endurece el tono contra Paco Núñez y alerta de una campaña electoral 'popular' basada en "cazas de brujas"



TOLEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Castilla-La Mancha no ha alcanzado consenso de sus tres grupos parlamentarios para sacar adelante una propuesta de resolución conjunta en defensa de la mujer con motivo de la celebración del 8 de Marzo, después de que el Partido Popular haya vuelto a intentar, como ya ocurriera el pasado 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, que esta postura parlamentaria incluyera alusión explícita a la culpabilidad del Gobierno estatal por las rebajas de penas y excarcelaciones de violadores provocadas por la ley del 'solo sí es sí'.

Durante el pleno acogido en las Cortes autonómicas este jueves durante un debate planteado por el PP en el que la premisa partía de hablar de las posibles acciones a desarrollar por el Gobierno regional en relación con la puesta en libertad de agresores sexuales en Castilla-La Mancha a consecuencia de la ley, los discursos políticos han oscilado desde CS lamentando que socialistas y 'populares' "estiren el chicle" sin lograr consensos al PP culpando al Gobierno por las excarcelaciones.

La diputada de CS Carmen Picazo ha abierto fuego desde la tribuna de oradores para comenzar cargando contra PP y PSOE por sus "cruces de declaraciones" al respecto de la polémica por la ley del 'solo sí es sí', tras lo que ha lamentado que la reforma del texto legislativo todavía "no está cerca".

Ha continuado asegurando que la norma "es la mejor ley que retrata al Gobierno de España" y que "ha propiciado al menos 711 rebajas de condenas por delitos sexuales, si bien ha admitido que es una ley con "aspectos positivos" convertida en "mala ley" por sus consecuencias.

En este punto ha admitido que el hecho de que CS apoyara la ley ahora en cuestión en el Congreso de los Diputados fue un error, hecho por el que ha pedido disculpas.

"Nadie es perfecto pero nos distingue la manera en la que reaccionamos a un error. Una forma de reaccionar es la del Gobierno, que echó la culpa de las rebajas a los jueces; y otra, que es asumir que es una mala ley y pedir su corrección lo antes posible", ha afirmado.

En su alocución ha ofrecido datos como las caídas de salario de las mujeres tras dar la luz, o que de cada 18 años en gasto social "solo uno va a parar a políticas de familia" en Castilla-La Mancha. Por ello, ha pedido "menos consignas y más decisiones"; además de "menos chapuzas legislativas y más sensatez y libertad".

PP PIDE "NO BLANQUEAR AL GOBIERNO"

La diputada del PP María Roldán ha explicado de su lado las razones por las que no se puede aprobar con el voto de su grupo una declaración institucional, ya que eso sería "blanquear al Gobierno de Castilla-La Mancha" después de "ponerse de perfil y rendirse ante Pedro Sánchez".

"Nos encontrarán en el consenso para trabajar en ampliar las libertades de las mujeres, no nos encontrarán para sostener a un gobierno acabado y destruido", ha abundado.

Ha sumado a esta premisa que el 8 de Marzo había "muy poco que celebrar" pese a ser una fecha que es "de agradecimiento", pero en la que "por desgracia se habla de otras cosas, muy pocas buenas".

Según ha dicho la sociedad castellanomanchega pide "de forma abrumadora rectificar y asumir responsabilidades" toda vez que desde agosto no se ha hecho nada por rectificar la ley.

Roldán ha considerado que "no se puede dar lecciones de feminismo" desde el PSOE cuando en Castilla-La Mancha hay violadores que se benefician de su ley "todos los días".

PSOE: "EL RUIDO NO BENEFICIA A NADIE"

La diputada socialista Rosario García Saco ha lamentado que el PP no haya apoyado la propuesta de resolución conjunta de todos los diputados, criticando el desmarque del Partido Popular reeditado con motivo del 8 de Marzo como ya ocurriera el 25 de Noviembre.

Según ha señalado, una declaración de consenso no puede incluir extremos como que el Parlamento inste al Gobierno a pedir perdón por la ley del 'sólo sí es sí'.

Una norma que ha sido defendida por la parlamentaria toledana, que considera que es "un texto pionero que reconoce violencia económica, violencia vicaria o la sumisión química como violencia sexual".

Además, ha dicho, "despliega centros de atención las 24 horas para atender a mujeres que sufren agresiones sexuales" y muchos otros aspectos que "hacen de ella una buena ley".

Eso sí, ha admitido los "efectos indeseados que ha traído" la norma, si bien cree que la mejor forma de proteger a las mujeres es "buscar soluciones", algo que al PP "se le olvida mencionar".

FERNÁNDEZ ELEVA EL TONO

La consejera de Igualdad del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha cerrado el debate lamentando que pese al epígrafe de este punto del orden del día, que proponía hablar de medidas contra los agresores sexuales con penas rebajadas, el PP no ha planteado propuestas ni formulado preguntas al respecto.

"Ustedes están en el abucheo general, en el debate nacional, en decir que Page es como Pedro Sánchez, y no en las posibles acciones a desarrollar en relación con la puesta en libertad de agresores sexuales en Castilla-La Mancha", ha dicho.

Pese a ello, ha ofrecido datos para afirmar que solo se ha producido una excarcelación en Castilla-La Mancha a raíz de la nueva ley, con una cuarentena de rebajas de penas.

Las medidas de su departamento pasan en este caso por la instalación de dispositivos locales individuales en teléfonos móviles de las víctimas que así lo soliciten siempre y cuando otras medidas de protección como las pulseras de seguridad no sean aprobadas a nivel ministerial.

Dispositivos que, ha precisado, se autorizan en solo 24 horas con el único trámite de que las afectadas así lo soliciten en alguno de los 86 centros de la mujer desplegados por todo el territorio.

Ha continuado rebatiendo al PP para desacreditar la afirmación de que el Gobierno de Castilla-La Mancha sabía lo que iba a pasar y no hizo nada. Así, ha recordado que el propio Ejecutivo presentó alegaciones en el año 2020 en un proceso de participación en el que no participó el PP.

"LA MINISTRA ME TRANQUILIZÓ"

A tenor de esas alegaciones, ha recordado que gracias a las alegaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha se subieron las penas máximas en la ley.

Con la ley ya en el Congreso en 2021, el Gobierno de Castilla-La Mancha volvió a leer la ley, que había incorporado las rebajas de penas, ante lo que desde la región se expusieron dudas. "Yo fui a hablar con la ministra y me dijo que no habría rebajas de penas, y yo la creí. A mí me tranquilizó la ministra, pero este Gobierno tenía dudas, las expresó y alegó".

En este punto, ha criticado al presidente del PP, Paco Núñez, quien "ahora quiere derogar una ley" que el propio líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "quiere derogar".

Dirigiéndose frontalmente a Núñez, ha criticado que culpabilicen al Gobierno autonómico de algo que no le compete, al tiempo que ha intuido que en la campaña electoral el PP volverá a la "caza de brujas".

"¿Recuerdan ustedes que con su gobierno se impusieron 100 querellas a dirigentes socialistas? Mentían contra nuestra honradez. ¿Se acuerdan de Roberto Parra? ¿De María Luisa Araújo? ¿De Marisol Herreros? ¿De Pablo Bellido? Todos ellos, y hasta 100 personas, se vieron querellados por el PP con denuncias que acabaron en archivos pero que sufrieron la pena del telediario. Son ustedes unos difamadores", ha abundado.

Al finalizar el debate, CS y PSOE se han apoyado sus resoluciones, mientras que el PP se ha quedado solo.