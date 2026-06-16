El coste laboral por trabajador se sitúa en 2.868,87 euros en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año

Archivo - Una camarera sirviendo mesas en una terraza de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) en Castilla-La Mancha subió un 4,6% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 2.868,87 euros, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, el coste laboral subió un 4,9% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.278 euros, su valor más alto en un primer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie. Con este incremento interanual del coste laboral, el más elevado desde el cuarto trimestre de 2023, se acumulan 21 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4,9% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.403,8 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre 874,21 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,8%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,5% interanual en el primer cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,4% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026, hasta los 24,88 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4,8% interanual, hasta los 21,62 euros.

Los salarios subieron en el primer trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en País Vasco (+8,7%), Cantabria (+8,4%) y Madrid y Castilla y León, ambas con un ascenso del 5,8%, mientras que en Castilla-La Mancha se situó en un 5,7%.

Entre enero y marzo se registraron 159.785 vacantes de empleo en España, lo que supone 6.900 más que en el mismo trimestre del año pasado y la cifra más elevada en cualquier trimestre desde el inicio de la serie, en 2013.

(Habrá ampliación)