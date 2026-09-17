Los costes laborales alcanzaron los 3.002 euros en C-LM en el segundo trimestre de 2026 tras un incremento del 3,6%

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TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,6% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025 hasta situarse en los 3.002,68 euros en Castilla-La Mancha, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 3,2% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.204,56 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, sufrieron un incremento 4,4% hasta situarse en los 798,12 euros, frente a los 764,3 euros del segundo trimestre de 2025.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 5,2%, hasta los 23,30 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 4,9% hasta los 17,11 euros, y de un 6% de los costes no salariales, hasta los 6,19 euros.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.388,15 euros, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.

Los salarios subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%).

Entre abril y junio se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, casi 2.000 más que en el mismo trimestre del año pasado.