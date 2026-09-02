El Cpeis de la Diputación de Toledo renueva su parque de Santa Olalla mejorando su capacidad operativa

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha inaugurado este miércoles el renovado parque de bomberos de Santa Olalla, una actuación que refuerza la capacidad operativa del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) y mejora las condiciones de trabajo de sus profesionales.

El acto de inauguración ha contado con la participación además del presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis), Juan Carlos Sánchez; el alcalde de Santa Olalla, Pedro Congosto; diputados provinciales y varios alcaldes de la zona, todos ellos junto a los bomberos de este parque provincial, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Cedillo ha destacado que esta actuación forma parte de la apuesta de la Diputación por un Consorcio "más moderno, mejor equipado y preparado para responder a las emergencias de una provincia extensa como Toledo", señalando que "invertir en nuestros bomberos es invertir directamente en la seguridad de nuestros pueblos".

La presidenta ha querido reconocer especialmente el trabajo desarrollado por los bomberos durante un verano "especialmente duro", marcado por numerosos incendios y situaciones de emergencia. "Cuando llega una emergencia, nuestros bomberos están ahí, poniendo su profesionalidad, su preparación y, muchas veces, su propia seguridad al servicio de los demás", ha afirmado.

La actuación en Santa Olalla se suma al "esfuerzo inversor" de la Diputación para modernizar el Cpeis y mejorar tanto sus infraestructuras como sus medios materiales. En este sentido, Cedillo ha defendido que "cuidar a nuestros bomberos es también cuidar la seguridad de nuestros ciudadanos".

UN CONSORCIO CON MÁS MEDIOS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

Por su parte, el presidente del Consorcio, Juan Carlos Sánchez, ha puesto en valor la renovación de los medios y ha destacado que el Cpeis cuenta actualmente con 68 vehículos operativos y cerrará 2026 con un total de 77, tras la incorporación de nueve nuevos vehículos.

Entre las nuevas dotaciones se encuentran tres Toyota Hilux, dos Mercedes Atego y cuatro Mercedes Vito, además de dos nuevas autoescalas con primer tramo articulado: una de 32 metros para Illescas y otra de 43 metros para Talavera. También se incorporarán dos nuevas bombas rurales pesadas Mercedes Atego 1530, una de ellas destinada al parque de Santa Olalla.

Sánchez ha subrayado que "los medios materiales son fundamentales, pero ninguna inversión sustituye al factor humano" y ha agradecido a los profesionales del Consorcio "su enorme esfuerzo, especialmente durante este verano, y su permanente vocación de servicio".

La presidenta de la Diputación ha reconocido asimismo la labor del presidente del Consorcio y su equipo al frente de una gestión orientada a la modernización del servicio, destacando "su implicación y capacidad para convertir las necesidades de los profesionales en mejoras concretas".

En este sentido, el alcalde de Santa Olalla ha agradecido el "firme" compromiso de la Diputación de Toledo con la seguridad y con los municipios de la provincia, que ha permitido mejorar este parque de bomberos.

Con esta actuación, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con la seguridad de los 204 municipios de la provincia y con un servicio esencial que, como ha señalado Cedillo, "debe garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan sentirse protegidos".