La creación de 21 plazas eventuales en la nueva estructura de Gobierno C-LM por 1,1 millones provoca críticas sindicales

TOLEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha tenido lugar una reunión de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario entre las cuatro fuerzas sindicales con representación --CCOO, STAS, CSIF y UGT-- con el Gobierno de Castilla-La Mancha, una cita que ha terminado con críticas sindicales ante la creación de 21 nuevos puestos de confianza en la estructura del nuevo Ejecutivo autonómico, con CCOO incluso levantándose de la mesa antes de votar.

Esta formación ha informado en nota de prensa de que estos nuevos puestos "de coste millonario" sumado a la negativa de "cumplir compromisos pendientes con el personal funcionario de a pie" ha motivado la posición de los representantes de CCOO.

Según lamentan, la administración se ha negado a incluir en el orden del día el cumplimiento del acuerdo de diciembre de 2022 para crear 47 plazas de fisioterapeutas y 46 más de técnicos de Enfermería; así como la discusión de la orden de horarios y la mejora de las condiciones comprometidas con el Cuerpo Profesional de Agentes Medioambientales.

Tal y como apunta la información difundida por CCOO, la nueva estructura de la Administración Regional introduce cambios que han provocado estos nombramientos, como la inclusión de Transformación Digital en las competencias de Hacienda y Administraciones Públicas; la creación de una nueva Vicepresidencia; o el desdoble de Igualdad y Portavocía en dos carteras con entidad propia.

En concreto, según aporta CCOO, se crean, por ejemplo, dos jefaturas de Gabinete de nivel 30; nueve plazas de asesor con nivel 28; o cinco coordinadores departamentales de nivel 28.

"Desde CCOO no descartamos convocar las acciones de reivindicación, movilización y protesta que nuestra afiliación determine, para exigir el respeto al principio más básico de la negociación, que es cumplir con lo acordado", asegura el coordinador del Sector Autonómico de CCOO, José Luis Martínez.

STAS: "MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA AMIGOS"

De su lado, desde STAS, Silvia Fernández, ha indicado que la creación de estos 21 puestos de libre de asignación y de personal eventual tienen repercusiones en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración regional y en el Capítulo 1 de los presupuestos regionales, y que ha decidido no abandonar la mesa como CCOO porque suponía dar por aprobada la Mesa sin su voto.

"Estamos hablando de más de un millón de euros en puestos para amigos y en muchos casos, exconcejales y exalcaldes que no podíamos facilitarle a la Administración", ha indicado, para agregar que también se han mantenido en la reunión porque el sindicato piensa demandar esta propuesta, que ha calificado como "un despropósito" y "una falta de respeto absoluto" hacia el trabajo del personal funcionario y hacia la Función Pública "en general".

En este sentido, ha señalado o que de esos 21 puestos, "muchos de ellos" son de nivel 30 con un complemento específico "altísimo", por lo que STAS ha pedido que se retirará "inmediatamente" porque, además, aún no se ha publicado el decreto de estructura del Gobierno regional. "Por lo tanto, se han adelantado y entendemos que es demandable porque no hay ningún instrumento normativo que soporte a esta creación".

"No decimos ni que lo creen ni que no lo creen pero desde luego este no era el momento, tendrían que haber esperado", ha señalado, para agregar que estas son las razones por las que STAS ha votado en contra y se ha reservado el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan.

Respecto al sentido de la votación, ha explicado que se ha votado en dos bloques, el de personal eventual y el de personal funcionario; y que STAS ha votado en contra en las dos partes mientras que UGT y CSIF han votado en contra en el primero y se han abstenido en el segundo.

Pese a ello, Fernández ha apuntado que la propuesta de la Administración ha salido adelante y que "en ningún momento" se ha pensado detenerla pese a tener en contra el voto de toda la parte social porque la Junta tiene potestad para hacerlo pese a la oposición de los sindicatos, ya que su voto no es vinculante y "la única obligación" que tiene es convocarles a negociar.

Con todo, ha reiterado que STAS, al hacer constar su voto en contra y al haber solicitado la retirada de este punto del orden del día de la Mesa, podrá ahora iniciar las acciones legales pertinentes porque así tienen fundamento legal. "Vamos a llegar a las últimas consecuencias", ha advertido.

UGT SE EMPLAZA A UNA NUEVA REUNIÓN

De su lado, Feliciano Sánchez, de UGT, ha afirmado que desde el sindicato que representa esperarán a un segundo encuentro que se celebrará en unos quince o veinte días, en el que se tratarán modificaciones de la Relación de Puesto de Trabajo que afectan a los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha.

"Teníamos la esperanza de que no solo se trataran la creación de plazas de personal eventual. Nos hemos decepcionado un poco", ha aseverado.

Aún así, antes de realizar cualquier acción reivindicativa o de protesta, UGT se emplaza a este nuevo encuentro de carácter urgente en el que sí exigirán que se negocien las nuevas modificaciones de RPT. "Nosotros vamos a ver el contenido de la segunda reunión y una vez veamos el orden del día, queremos que tenga unos mínimos. Si vemos que no hay contenido nos reservaremos las acciones reivindicativas pertinentes. Pero ahora estamos en el diálogo, el debate, en la negociación y en la responsabilidad", ha afirmado el representante de UGT.

En todo caso, preguntado por si los sindicatos tienen posibilidad de negociar el número de plazas de personal eventual, Sánchez ha negado este extremo, añadiendo que, desde su punto de vista, la creación de dos nuevos gabinetes nuevos dentro de la Administración autonómica no es necesario, lo que supondrá un coste de un millón de euros.

Desde la Junta argumentan, según UGT, que la creación de estas plazas de personal de confianza son necesarias debido a que hay dos consejerías nuevas, y también es importante para culminar la estructura de personal del Gobierno regional, como paso previo para poder así negociar el resto de modificaciones de RPT.