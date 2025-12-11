La creación de empresas sube un 0,6% en octubre en Castilla-La Mancha

Archivo - Empresa - JCCM - Archivo

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 0,6% en octubre en tasa interanual con un total 316 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 48, un 29,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 316 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 3,69 millones de euros, lo que supone un 27,94% menos que en el mismo mes de hace un año (3,69 millones de capital desembolsado).

De las 48 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Castilla-La Mancha, 34 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 11 restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla-La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 11,3% en Castilla-La Mancha en octubre, hasta las 59 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 15,41 millones de euros, cifra un 45,5% superior a la de octubre del año anterior.