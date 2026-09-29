La creación de la Plataforma por una Vivienda Digna en Cuenca, a asamblea este miércoles en la sede del PCE

Concentración de apoyo a Maricarmen en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se celebrará en Cuenca una asamblea de cara a la organización de una Plataforma por una Vivienda Digna en esta provincia, según informa el PCE conquense, que ha ofrecido su sede en la calle Antón Martín para la celebración de esta reunión.

Esta cita surge como iniciativa de algunas de las personas que asistieron este lunes a la concentración de apoyo a Maricarmen, la mujer desahuciada hace unos días en Madrid que ahora, tras días de presión social, va a regresar a su casa tras llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble.

"Ante la crítica situación de la vivienda, los desahucios, los alquileres abusivos y las viviendas turísticas que nos echan de nuestros barrios, creemos que es el momento de volver a organizarnos para defender la vivienda en Cuenca", explica la formación comunista conquense, que quiere sumar "gente, experiencias y fuerzas" para esta lucha por la vivienda digna.

La reunión se celebrará este miércoles a partir de las 20.00 horas en la sede de IU/PCE en Cuenca capital.