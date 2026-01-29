La crecida de arroyos obliga a cortar tramos de carreteras en Cabezarados, Luciana y Fontanosa (Ciudad Real)

CIUDAD REAL 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las crecidas de varios arroyos, a causa de las intensas lluvias que ha dejado la borrasca 'Kristin', ha provocado el corte de tres carreteras a su paso por Cabezarados, Luciana y Fontanosa (Ciudad Real).

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que las vías afectadas son la CR-4121, en Cabezarados, cortada entre el kilómetro 8 y el 16; la CR-413, del kilómetro 1 al 11 a su paso por Luciana, y la CR-424, del 30 al 45, en el término municipal de Fontanosa.

Dichas fuentes indican que se prevé que el corte dure toda la noche.

