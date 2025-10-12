La criminalidad en C-LM está 10 puntos por debajo de la media y los robos en el campo bajan un 26,3% el primer semestre

La Delegada del Gobierno, Milagros Tolón, durante el acto de celebración en la capital regional de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de criminalidad en Castilla-La Mancha se sitúa 10 puntos por debajo de la media nacional y en el primer semestre del año se han reducido un 26,3 por ciento las sustracciones en explotaciones agrícolas o ganaderas.

Son datos que ha puesto de manifiesto este domingo la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, durante el acto de celebración en la capital regional de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

"Festejamos lo que nos une como españoles y españolas y rendimos homenaje a un cuerpo que simboliza los valores más nobles de la vocación pública: la entrega, la lealtad, la disciplina y el sacrificio al servicio de España".

Tolón ha trasladado "un saludo muy especial" a Francisco Javier Vélez, que se estrena en esta celebración como general de Brigada y máximo responsable de esta Segunda Zona de la Guardia Civil. "General, enhorabuena por el éxito en la organización de esos actos, en los que la Guardia Civil de nuestra región y el conjunto de la sociedad castellanomanchega ha demostrado estar a la altura".

La delegada del Gobierno ha recordado que se viven "tiempos complejos, de desafíos constantes, en los que la seguridad y la protección ciudadana adquieren un valor esencial". Así, ha destacado que durante el último año, Castilla-La Mancha ha hecho frente a episodios "que han puesto a prueba nuestra capacidad colectiva".

Situaciones "en las que las mujeres y los hombres de la Guardia Civil habéis estado, como siempre, en primera línea: dando auxilio en las riadas, garantizando la seguridad en los desalojos, atendiendo las necesidades de los viajeros, custodiando carreteras cortadas, colaborando con los servicios de emergencia o investigando las causas de los incendios".

Además de estos graves episodios, la delegada del Gobierno ha resaltado la labor que hace la Guardia Civil "en el día a día" proporcionando "el primer escudo de protección para nuestros vecinos y vecinas frente a quienes pretenden cercenar nuestros derechos y libertades".

Tras recordar el "firme compromiso" del Gobierno con la seguridad pública y con la mejora de los medios de la Guardia Civil, Tolón ha recordado a todos los guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio. "La sociedad nunca podrá daros todo el reconocimiento que merecéis los hombres y mujeres de la Guardia Civil y vuestras familias".

También ha participado en el acto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha querido ensalzar a la Guardia Civil en el día de su patrona, un cuerpo que "ofrece seguridad y permite ejercer con libertad deberes, derechos y obligaciones".

Ha reivindicado "la unidad de España", concepto "íntimamente unido o relacionado con el principio de igualdad que reclama este Gobierno regional", mientras "algunos consideran que la riqueza de España se debe trocear buscando privilegios".

Punto en el que ha sacado pecho por los datos ofrecidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística que apuntaban a que Castilla-La Mancha "era la cuarta comunidad autónoma que más había crecido en relación al PIB", unos datos que en la extensión del análisis en los últimos cinco años colocan a la autonomía como "la tercera que más ha crecido" desde la pandemia.

Un crecimiento que a su juicio "tiene mucho que ver con la política económica que desarrolla el presidente Page" y que es "motivo para congratularse".

De su lado, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha indicado que el Día de la Hispanidad "es un día de fiesta donde debemos de estar orgullosos de pertenecer a este gran país" y ha indicado que hoy es un día "en el que hay que acordarse especialmente de la Guardia Civil, de este cuerpo tan importante, que es determinante en cada rincón de la región".

Ha acudido también al acto el secretario provincial del PSOE, Álvaro Gutiérrez, quien ha felicitado a la Guardia Civil y a todos los Cuerpos de Seguridad "por el servicio ejemplar que prestan a la sociedad". "Son garantes de uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad, la libertad", ha afirmado.

De su lado, la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, ha trasladado su felicitación "a todos los españoles y a todos los pueblos hermanos", en este día. Una felicitación que también ha hecho extensible a la Guardia Civil, en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, "un cuerpo con 181 años de historia que ha estado siempre al servicio de España defendiendo valores como la justicia y la libertad".

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha destacado la estrecha colaboración existente entre la Diputación de Toledo y la Guardia Civil, subrayando "el compromiso del Gobierno provincial con este cuerpo esencial para la seguridad de las personas, la convivencia y la protección de nuestros pueblos".

ACTOS EN OTRAS PROVINCIAS

Los actos con motivo de la patrona de la Guardia Civil se han sucedido en todas las provincia de Castilla-La Mancha. Así, en Albacete los actos han estado presididos por el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, y por el coronel jefe de la Comandancia, Jesús Manuel Rodrigo.

El subdelegado del Gobierno ha expresado la importancia de la presencia de la Guardia Civil en el ámbito rural y, en cuanto a los datos de criminalidad, ha dicho que la tasa está en el 39,7% en la provincia frente al 40,3% del año anterior. "Somos una de las provincias más seguras de España, sin duda gracias al trabajo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan y gracias también a la colaboración que mantienen con la policía local de los municipios".

También ha estado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, quien ha asegurado que apoyar a la Guardia Civil no es un gasto, sino "una inversión en tranquilidad, en protección y en justicia para la gente de los pueblos", destacando que esta colaboración "ayuda a garantizar la seguridad, especialmente en el medio rural".

El primer teniente de alcalde de Albacete, Francisco Navarro, ha puesto en valor la labor tan importante que realiza los 365 días del año la Guardia Civil para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos, así como la unión del país, recordando que es una institución "ejemplar" con cerca de 200 años de historia.

CIUDAD REAL

En Ciudad Real, el subdelegado del Gobierno, David Broceño, ha destacado "el papel esencial que desempeña la Guardia Civil en todos los rincones de la provincia, allí donde hay un pueblo, una carretera o una necesidad". Ha subrayado que el cuerpo "es la cara más cercana del Estado, la que escucha, ayuda y protege", y reconoció la vocación de servicio, la disciplina y la humanidad que definen a sus integrantes.

Asimismo, ha puesto en valor las principales actuaciones desarrolladas durante el último año y ha destacado las investigaciones contra las ciberestafas, con más de 1,2 millones de euros defraudados en nuestra provincia, "devolviendo la confianza a muchos ciudadanos y demostrado que la Guardia Civil también protege en el mundo digital".

En este mismo acto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha expresado su "honor y privilegio" por participar en el acto institucional celebrado con motivo del Día de la Hispanidad y de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en el que además la Comandancia de Ciudad Real ha distinguido a la institución provincial por su colaboración con el Cuerpo a través de distintas actuaciones

En Valdepeñas, su alcalde, Jesús Martín, ha celebrado este día destacado la importancia y relevancia de España en la historia, al tiempo que ha resaltado la importancia del cuerpo de la Guardia Civil para la localidad, que lleva prestando servicio en la ciudad desde hace 180 años.