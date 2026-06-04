La criminalidad en C-LM aumentó un 5,62% en lo que va de año, con un total de 21.828 infracciones penales

Archivo - Imagen de archivo de agentes de Policía Nacional. - CNP - Archivo

MADRID/TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad en Castilla-La Mancha aumentó un 5,62 por ciento en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 21.828 infracciones penales, frente a las 20.667 de hace un año, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.

En este periodo, en la región se produjeron 37 denuncias por delitos contra la libertad sexual con penetración, mismo dato que en el primer trimestre de 2025; 3.664 denuncias por hurtos, frente a los 3.511 de hace un año; y 1.245 denuncias por robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, ante 1.254 del año anterior.

También hubo en la Comunidad Autónoma 192 denuncias por robos con violencia e intimidación, frente a las 207 de 2025; y 207 denuncias por sustracciones de vehículos, frente a las 174 del primer trimestre de 2025. Se registró una denuncia por secuestro, al igual que hace un año; y 124 denuncias por tráfico de drogas, frente a las 121 de hace un año.

A nivel nacional, el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior ha anotado una subida del 1% de los delitos en el conjunto de España en el primer trimestre de 2026, con un fuerte repunte de los homicidios y asesinatos consumados (+10,6%) y de los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+11,1%), mientras que también aumentan las agresiones sexuales con penetración (+3,8%).

El número total de infracciones penales registradas en el período de enero a marzo de 2026 suma un total de 595.240, con un aumento del 1,0% sobre el año 2025, según el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

De dicha cifra, un total de 472.512 delitos (79,4% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional (consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el espacio ciber y que presenta una variación del +1,0% sobre 2025). La cibercriminalidad (122.728 infracciones penales, el 20,6% del total), presenta un incremento del 1,2% sobre 2025.

Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,5 delitos por mil habitantes, lo que lleva a Interior a subrayar que está "en la banda más baja de la serie histórica". La tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,0 delitos por mil habitantes.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Los delitos contra la libertad sexual crecen un 1,1% sobre 2025, según Interior, "en un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (2,2% en 2025 sobre 2024)". También crecen los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) un 3,8%, al anotar 1.290 casos, lo que el Ministerio atribuye a que hay menos infradenuncia por la confianza en las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad.

El balance, que incluye datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, indica que los delitos contra el patrimonio --robos, hurtos y sustracción de vehículos-- han descendido un 2,9% en su conjunto en los tres primeros meses de 2026.

Los delitos de tráfico de drogas, por su parte, aumentan un 2,8%, de 5.276 hechos registrados en los primeros tres meses de 2025, a 5.424 en el mismo período de 2026, lo que Interior relaciona con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de planes específicos como el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Destacan también los 28 secuestros del primer trimestre (+16,7%), así como la caída de homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (-7,2%). Por contra, los 94 homicidios y asesinatos consumados suponen una subida del 10,6%.

Entre las comunidades autónomas más pobladas, Cataluña (-6,0%) y Andalucía (-0,5%) anotan descensos en el total de la criminalidad, mientras que en la Comunitat Valenciana (+4,7%) y Comunidad de Madrid (+2,3%) subieron los delitos.